🔝 TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia

­čöŁ TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijaj─ůcego tygodnia

Polecamy Pa┼ästwu zastawienie najbardziej popularnych tekst├│w mijaj─ůcego tygodnia (20.04-24.04.2019).

1.┬áSt─Öpi┼äski: Rewolucja ┼é─ůczno┼Ťci w energetyce

Energetyka opiera si─Ö na przestarza┼éych systemach komunikacyjnych, kt├│re zawodz─ů podczas wyst─ůpienia sytuacji kryzysowych, jak przerwy dostaw energii wywo┼éane czynnikami pogodowymi. PGE testuje system, kt├│ry ma usprawni─ç ┼é─ůczno┼Ť─ç w energetyce ÔÇô pisze Piotr St─Öpi┼äski, redaktor BiznesAlert.pl.

2.┬áSawicki: Pat wok├│┼é brudnej ropy z Rosji nie pozwala p┼éyn─ů─ç czystej

Po ponad miesi─ůcu przerwy czysta ropa z Rosji┬ámia┼éa zacz─ů─ç p┼éyn─ů─ç polskim odcinkiem ropoci─ůg Przyja┼║┼ä do Polski oraz Niemiec. Bia┼éorusini byli gotowi wznowi─ç dostawy czystej ropy 20 maja o p├│┼énocy.┬á Tymczasem brudna ropa mia┼éa trafi─ç do rafinerii w Polsce i Niemczech. Tak si─Ö na razie nie stanie, bo brakuje porozumienia o podziale wolumenu. Dlaczego? Je┼Ťli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieni─ůdze ÔÇô pisze Bart┼éomiej Sawicki, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Plan oczyszczenia ropy z Rosji na celowniku dezinformacji

Plan wymieszania zepsutej ropy z Rosji stoi pod znakiem zapytania. Nie jest to jednak odpowiedzialno┼Ť─ç Niemc├│w ani Polak├│w, tylko Rosjan, z winy kt├│rych zanieczyszczony surowiec blokuje ropoci─ůg Przyja┼║┼ä. Co innego sugeruj─ů rosyjskie media. Rozmowy na ten temat odb─Öd─ů si─Ö dzisiaj w Warszawie ÔÇô pisze Wojciech Jak├│bik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4.┬áKali┼Ť: Ostatni gasi ┼Ťwiat┼éo (ROZMOWA)

Po raz kolejny sektor energoch┼éonny apeluje o zmian─Ö polityki rz─ůdu i wsparcie przemys┼éu energoch┼éonnego, kt├│ry do┼Ťwiadcza rosn─ůcych cen energii. Henryk Kali┼Ť, przewodnicz─ůcy Forum Odbiorc├│w Energii Elektrycznej i Gazu przekonuje w rozmowie z BiznesAlert.pl, ┼╝e politycy zapomnieli o przemy┼Ťle.

5. Wasilewski: Czas na inteligentne OZE (ROZMOWA)

ÔÇô Jestem przekonany, ┼╝e w ┼Ťwiecie, gdzie CO2 kosztuje ponad 20 EUR/t powinni┼Ťmy skupi─ç si─Ö na nowych technologiach zwi─ůzanych z odnawialnymi ┼║r├│d┼éami oraz z mikrosieciami ÔÇô powiedzia┼é Marcin Wasilewski, dyrektor Biznesu Przemys┼éu Energetycznego w ABB, w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl.