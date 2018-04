ABB chce rozwijać elektromobilność w USA

Szybkie ładowarki ABB Terra HP do pojazdów elektrycznych, zgodnie z ambitnymi założeniami 10-letniego projektu, zostaną zainstalowane przy amerykańskich autostradach.

Firma ABB została wybrana jako dostawca stacji ładowania Terra HP w ramach dotychczas największego projektu budowy infrastruktury dla pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych.

Ładowarki, umożliwiające doładowanie nawet największego akumulatora pojazdu elektrycznego w mniej niż 15 minut, zostaną zainstalowane przez firmę Electrify America, która zamierza stworzyć setki stacji ładowania w 17 obszarach metropolitalnych oraz przy wielu krajowych autostradach.

Uważa się, że stworzenie krajowej sieci szybkich stacji ładowania – swego rodzaju „stacji paliw” dla pojazdów elektrycznych – jest kluczowe dla rozpowszechnienia samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych.

– Electrify America poszukiwała doświadczonych partnerów, którzy wdrożą technologie szybkiego ładowania, będące w stanie obsłużyć akumulatory wszystkich dostępnych obecnie na rynku pojazdów elektrycznych oraz duże akumulatory nowej generacji. Cieszymy się, że firma ABB została jednym z naszych głównych dostawców – powiedział Seth Cutler, główny inżynier w Electrify America. – Nowe systemy ładowania zostały stworzone, aby zapewniać optymalną obsługę kierowców – szybką, wygodną i niezawodną, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebują.

– Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani do obsługi światowej klasy sieci ładowania pojazdów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych w tym historycznym projekcie – powiedział Greg Scheu, prezydent regionu Ameryk w Grupie ABB. – Nasze systemy Terra HP zagwarantują, że wiodąca w branży technologia szybkiego ładowania będzie wspierała elektromobilność nie tylko obecnie, ale także w przyszłości.

Ten ambitny plan niewątpliwie przyspieszy wdrażanie pojazdów elektrycznych w najbliższych latach. W 2017 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano prawie 200 000 pojazdów elektrycznych. Jednak rozwój krajowej infrastruktury ładowania nie następował w tempie umożliwiającym wdrażanie elektrotransportu na szeroką skalę. Czynnikiem powstrzymującym potencjalnych nabywców przed wyborem pojazdu elektrycznego nadal pozostaje kwestia zasięgu – brak pewności odnośnie tego, czy w trakcie podróży znajdą miejsce, w którym będą mogli naładować akumulatory.

Ładowarki ABB Terra HP eliminują te obawy. Terra HP o mocy do 350 kW umożliwia naładowanie pojazdu elektrycznego w czasie niewiele dłuższym niż ten potrzebny na zatankowanie pojazdu spalinowego i pozwalające na pokonanie prawie 200 mil (320 kilometrów).

Plan rozmieszczenia przez Electrify America ładowarek wzdłuż autostrad zakłada odległości nie większe niż 120 mil (195 kilometrów), co oznacza, iż kierowcy mogą być pewni, że dojadą do celu.

Ładowarki ABB Terra HP są kompatybilne ze standardami szybkiego ładowania prądem stałym CCS i CHAdeMO, dzięki czemu kierowcy mogą wybrać dowolny pojazd elektryczny i mieć pewność, że będzie on kompatybilny ze wszystkimi stacjami ładowania Electrify America.

Lider w dziedzinie elektromobilności

Wybór ABB, innowatora i dostawcy wielu produktów i rozwiązań dla zrównoważonej elektromobilności, do udziału w programie Electrify America . Będzie to największe jak do tej pory wykorzystanie szybkich ładowarek ABB.

Portfolio ABB obejmuje technologie ładowania samochodów elektrycznych, autobusów i ciężarówek oraz rozwiązania z zakresu elektryfikacji statków, kolei i tramwajów linowych. W 60 krajach zamontowano już ponad 6500 szybkich ładowarek DC, co czyni ABB globalnym liderem w technologii szybkiego ładowania prądem stałym z dostępem do internetu.

Pozycja lidera elektromobilności zajmowana przez firmę ABB przejawia się również w jej partnerstwie z Formułą E – pierwszą na świecie serią międzynarodowych wyścigów w pełni elektrycznych samochodów pod egidą FIA. Mistrzostwa Formuły E FIA ABB to platforma, która umożliwia testowanie technologii elektryfikacji i cyfryzacji związanych z elektromobilnością w kontekście rajdów samochodowych. ABB i Formuła E mają doskonałą okazję, aby razem przesunąć granice e-mobilności.

