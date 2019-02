Orlen kupi 150 szybkich ładowarek. ABB będzie wśród dostawców

Koncern PKN Orlen podpisał umowę ramową na dostawy nowych, szybkich ładowarek dla samochodów elektrycznych produkcji ABB – Terra 54.

Zamówienie jest częścią projektu, w ramach którego na wybranych trasach tranzytowych w Polsce oraz dużych miastach zainstalowane zostanie 150 punktów szybkiego ładowania aut elektrycznych. Zgodnie z umową ABB ma dostarczyć swoje najnowsze szybkie stacje – Terra 54, będące następcą najlepiej sprzedającego się na świecie modelu, Terra 53.

Zamówienie obejmuje realizację projektu „pod klucz”, a w szczególności instalację i uruchomienie stacji, wraz z odbiorami i kompletnym oznakowaniem lokalizacji. Koncern PKN Orlen ogłosił, że na pierwszym etapie, do końca 2019 r., udostępni na swoich stacjach około 50 szybkich punktów ładowania, które zostaną zamówione u trzech wybranych przez spółkę dostawców.

– To, co wyróżnia umowę spośród dotychczasowych projektów tego typu to fakt, że obejmuje ona szeroki zakres usług serwisowych, dostosowanych do indywidualnych wymagań zamawiającego oraz zapewnienie ciągłego wsparcia technicznego – Frank Muehlon, dyrektor ds. infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w ABB. – W ABB przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia utrzymania urządzeń w należytym stanie i wysokiego komfortu ich użytkowania – dodaje.

Na stacje paliw trafi ładowarka Terra 54 o mocy 50 kW, która jest w stanie naładować baterię pojazdu nawet w 20-30 minut (w przypadku ładowania prądem stałym). Ładowarka jest trójsystemowa, co oznacza, że obsługuje wszystkie najpopularniejsze w Europie typy złącz: CHAdeMO, CCS, Typ 2 i umożliwia naładowanie każdego seryjnie produkowanego pojazdu elektrycznego.

Terra 54 powstała na bazie najpopularniejszego na świecie systemu ładowania Terra. ABB wprowadziła do najnowszej wersji usprawnienia, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników oraz dostosować model do przyszłych wymogów technicznych, których wdrożenie planowane jest przez Unię Europejską. W odświeżonym modelu zainstalowano między innymi jaśniejszy wyświetlacz dla użytkowników (poprawiający czytelność w ostrym świetle dziennym), a także wprowadzono większe możliwości personalizacji urządzeń. Terra 54 oferuje również ulepszoną funkcję płatności, co oznacza, że użytkownicy płacą tylko za wykorzystane kilowatogodziny.

Nowe funkcje stacji obejmują także ulepszone uchwyty do przyłączy kablowych i unowocześniony układ elektroniki zasilania. Ponadto zwiększone wymiary stacji poprawiają sprawność komponentów i niezawodność systemu. Ładowarki są również przygotowane do stosowania inteligentnych profili ładowania i zarządzania obciążeniem urządzeń.

Terra 54 oferuje też dodatkowe korzyści płynące z podłączenia stacji ładowania do ABB Ability™, szerokiej platformy rozwiązań cyfrowych. Interfejs oparty na technologii Ethernet bezproblemowo łączy się z lokalnymi aplikacjami do zarządzania i monitorowania stanu ładowarek. Urządzenia można podłączyć do zaplecza biurowego, platform płatniczych lub inteligentnych sieci zasilania, a zdalna diagnostyka, naprawy i aktualizacje oprogramowania minimalizują przestoje i obniżają koszty eksploatacji.

– Zdecydowana większość samochodów elektrycznych jeżdżących dzisiaj po drogach w Europie i na świecie przystosowana jest do korzystania z ładowarek o maksymalnej mocy 50 kW. Podobne inwestycje są więc niezbędne, aby móc zapewnić kierowcom możliwość swobodnego i wygodnego podróżowania, a także by promować i rozwijać samą elektromobilność – komentuje Wojciech Dziwisz, ekspert ds. elektromobilności ABB w Polsce.. – Oczywiście pojawiają się również pojazdy, które mogą wymagać już znacznie większej mocy infrastruktury do ładowania. W Szwajcarii i kilku innych krajach wyposażyliśmy już stacje w superszybkie ładowarki Terra High Power o mocy 350 kW, które są w stanie naładować samochód w 8 minut. Mamy nadzieję, że z czasem podobne rozwiązania staną się popularne również w Polsce. Umowa z PKN Orlen to znak, że rynek elektromobilności w Polsce dojrzewa i rozwija się w dobrym kierunku – podsumował Dziwisz.

ABB jest liderem w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonej mobilności. Portfolio firmy obejmuje szeroki zakres technologii ładowania zarówno dla elektrycznych samochodów osobowych, jak i autobusów czy ciężarówek, a także rozwiązania z zakresu elektryfikacji statków, kolei i tramwajów. ABB oferuje rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych od 2010 roku, a dziś posiada szybko rozwijającą się globalną bazę 8000 stacji ładowania prądem stałym, w tym około 1000 ładowarek o dużej mocy do 350 kW, zainstalowanych w 68 krajach, więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego producenta.

ABB