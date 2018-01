Allego i Fortum Charge & Drive zbudują europejską sieć ładowania smochodów

Allego i Fortum Charge & Drive rozpoczynają pracę nad projektem ogólnoeuropejskiej sieci ładowania samochodów elektrycznych, która powstanie na obszarach miejskich i wzdłuż autostrad. poinformowały firmy. Realizacja projektu rozpocznie się w Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz na Łotwie i Litwie, podano także.

„Około 70% ruchu drogowego w Europie odbywa się w obszarach miejskich, gdzie wpływ dwutlenku węgla na codzienne życie jest największy. Dzięki sieci ładowania MEGA-E wprowadzamy kilka form e-mobilności i wspieramy bezemisyjne podróżowanie nie tylko w obrębie dużych miast, ale także między nimi. Unikalna idea e-hubów polega na udostępnianiu wielu rozwiązań obsługujących różne standardy, aby naładować pojazdy elektryczne w jednym miejscu. Dzięki temu e-huby będą efektywnie wpływały zarówno na system energetyczny, jak i mobilność” – powiedziała CEO Allego Anja van Niersen, cytowana w komunikacie.

Architektura e-hubów będzie oparta o technologię HPC (High Power Charging), która ułatwi szybkie ładowanie samochodów elektrycznych na obszarach metropolitalnych w ponad 20 krajach Europy, dodano.

„Wierzymy w podejście oparte na otwartej infrastrukturze. Oznacza to, że celem jest możliwość korzystania z naszych ładowarek przez każdego obywatela, niezależnie od posiadanego przez niego modelu samochodu. To dlatego oferujemy różne standardy ładowania i kładziemy nacisk na interoperacyjność usług, co ułatwi transgraniczną elektromobilność. Sieć ładowania MEGA-E będzie krokiem milowym dla wszystkich kierowców i pasażerów pojazdów elektrycznych” – dodał wiceprezes Fortum Charge & Drive Rami Syväri, również cytowany w komunikacie.

Projekt MEGA-E został zatwierdzony do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Plan zakłada uruchomienie 322 ultraszybkich ładowarek oraz 27 inteligentnych e-hubów w 20 krajach europejskich. W ramach wspólnego programu, Allego będzie kontynuować rozwój stacji ładowania w Europie Centralnej, a Fortum Charge & Drive w państwach nordyckich. Realizacja projektu rozpocznie się po zatwierdzeniu jego finansowania, co ma nastąpić w pierwszej połowie 2018 roku. Realizacja projektu rozpocznie się w Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii, Norwegii, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz na Łotwie i Litwie, podano także.

Allego i Fortum Charge & Drive to spółki zajmujące się rozwojem i eksploatacją infrastruktury ładowania w Europie. We wrześniu 2017 r. podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz stworzenia w całej Europie zintegrowanego i bezproblemowego systemu ładowania samochodów elektrycznych.

ISBNews