Polska firma zaopatruje europejskie satelity komunikacyjne

Astri Polska dostarczyła ostatnie z czterech urządzeń zakontraktowanych dla programu europejskich satelitów telekomunikacyjnych nowej generacji. Łączna wartość kontraktu to 5 mln PLN. Tegoroczne dostawy realizowane przez firmę dla Europejskiej Agencji Kosmicznej to wyjątkowy wynik w skali nie tylko Polskiego Sektora Kosmicznego, lecz także krajów Europy Wschodniej.

Rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów

Eurostar Neo to program budowy platformy nowej generacji dla satelitów telekomunikacyjnych, realizowany w ramach programu NeoSat pod egidą Europejskiej Agencji Kosmicznej i Francuskiego Ośrodka Badań Kosmicznych (CNES). Nowa platforma ma być o 30% tańsza w utrzymaniu w stosunku do obecnie używanych konstrukcji oraz oferować wiele większe możliwości w zakresie przenoszonego ładunku. Głównym wykonawcą projektu jest. Airbus Defence and Space – globalny lider w dziedzinie technologii kosmicznych.

Astri Polska, podpisała kontrakt na dostawę 4 urządzeń dla tego programu w 2016 roku. Zakładał on zaprojektowanie i produkcję 2 typów urządzeń (po 2 z każdego rodzaju), których zadaniem będzie symulacja interfejsów elektronicznych platformy satelity, w szczególności komputera pokładowego i układu zarządzania zasilaniem oraz przeprowadzenie testów awioniki.

– Dostarczenie urządzeń dla satelitów Eurostar Neo, to znaczące wydarzenie w historii zaangażowania przemysłowego polskich firm w europejskie programy kosmiczne. Nie często zdarza się, że firmy z Polski dostarczają gotowe produkty, dla satelitów, których odbiorcami będą firmy telekomunikacyjne z całego świata – powiedział Jacek Mandas, Prezes Astri Polska. – Segment telekomunikacyjny to także bardzo wymagający obszar rynku kosmicznego. Klienci komercyjni są bezkompromisowi w kwestii jakości zamawianych produktów. Cieszymy się, że udało nam się dostarczyć urządzenia, spełniające te wymagania – dodał.

Kolejne dostawy dla ESA jeszcze w tym roku

To nie koniec dostaw dla Europejskiej Agencji Kosmicznej od Astri Polska w tym roku. Zgodnie z zapowiedziami, firma planuje w tym roku dostarczyć ESA aż 10 gotowych produktów.

– Do końca roku przekażemy ESA kolejne urządzenia elektroniczne, urządzenie optomechatroniczne, które pozwoli przetestować główny sensor misji Sentinel-5, dwa środowiska testowe dla odbiorników GNSS oraz serwis do monitoringu lodu na rzekach – wymienił Prezes Mandas. – Prowadzimy także rozmowy w celu pozyskania kolejnych zleceń dla ESA – zaznaczył.

