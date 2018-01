Pierwsza w tym roku aukcja CO2 za nami

W środę European Energy Exchange przeprowadziła pierwszą w tym roku akcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla w imieniu Polski. Cena podczas aukcji była bliska przełamania granicy 8 euro.

Podczas środowej aukcji wystawionych było na sprzedaż 3,547 mln uprawnień, a zapotrzebowanie przekroczyło czterokrotnie liczbę oferowanych jednostek EUA. W aukcji brało udział 20 podmiotów, spośród których 13 kupujących przeprowadziło transakcję. Cena za jedno uprawnienie wyniosła 7,99 euro, co jest poziomem najwyższym od listopada 2015 roku, kiedy to za jednostkę EUA podczas „polskiej” aukcji płacono 8,51 euro.

Środowa aukcja była pierwszą w tym roku, kolejne EEX będzie przeprowadzać w imieniu Polski w każdą co drugą środę do 5 grudnia 2018 roku. Łącznie podczas aukcji ma zostać wystawionych na sprzedaż nieco ponad 78 mln uprawnień, po 3,547 mln jednostek EUA na każdej aukcji, za wyjątkiem aukcji w sierpniu, kiedy to do sprzedaży będzie po 1,7735 mln uprawnień i ostatniej aukcji w grudniu, gdy wstawionych na sprzedaż ma być 3,543 mln jednostek EUA.

CIRE.PL