Grupa Azoty i AdVentures razem w poszukiwaniu innowacji

Jak zbudować polską Dolinę Krzemową? Stworzyć środowisko przyjazne innowacjom. Największa w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie – Grupa Azoty – podpisała umowę o współpracy z akceleratorem w programie Poland Prize by AdVentures. Już we wrześniu zespół akceleratora rozpocznie poszukiwania biznesowych szans w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej.

Poland Prize to nowa inicjatywa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma przyciągnąć do Polski zagraniczne startupy. Przez najbliższe miesiące, zespół złożony ze specjalistów z AdVentures oraz ekspertów z Grupy Azoty będzie poszukiwać zagranicznych startupów z największym potencjałem do rozwinięcia polskiej gospodarki.

– Najważniejsze światowe huby, takie jak Dolina Krzemowa czy Tel Aviv, przyciągają biznesowe talenty z całego globu. Korzyści z tej startupowej migracji odnoszą gospodarki ich krajów. Zróżnicowane kulturowo środowisko to nowe pomysły, inne punkty widzenia, inne podejście do rozwiązywania problemów, czy do samego biznesu – mówi dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty S.A. I dodaje – To sprzyja powstawaniu innowacji, a tylko innowacje mogą pozwolić nam – Grupie Azoty, a także całej polskiej gospodarce konkurować na globalnym rynku.

– To co wyróżnia Poland Prize by AdVentures to współpraca z dużym biznesem, dzięki której akcelerowane startupy będą miały realną szansę na szybkie wdrożenie swoich technologii. Wspólnie z Grupą Azoty będziemy poszukiwać startupów działających w branżach: chemia, biotechnologia, elektromobilność (w tym rozwiązania wodorowe), nowe materiały (nanotechnologie), czy technologie kosmiczne (rozwiązania satelitarne) – tłumaczy Greg Banas, prezes AdVentures. – W obszarze naszych głównych zainteresowań znajdują się startupy z dowolnego miejsca na świecie, a scouting najbardziej intensywnie będziemy prowadzić w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Kazachstanie i Izraelu – dodaje.

– Nie będziemy tańsi od Chin czy Indii, by rozwijać gospodarkę potrzebujemy „zbroić się w innowacje” z każdego obszaru. W taki sposób działa już wielu naszych zagranicznych sąsiadów. My chcemy, by to Polska była startupowym liderem Europy Środkowo-Wschodniej. Chcemy, żeby to do nas spływały najlepsze technologie, chcemy pokazać, że jesteśmy krajem przyjaznym innowacjom – tłumaczy wiceprezes Grupy Azoty.

Startupowa podróż rozpocznie się we wrześniu. Przez miesiąc, dwa zespoły odwiedzą kraje bałtyckie, Białoruś, Ukrainę, Rumunię, Bułgarię i Węgry. Pojawią się też na Bałkanach, w Czechach i na Słowacji. Każde z odwiedzanych państw ma inną gospodarkę, inaczej rozwinięty system startupowy, a przez to zróżnicowany potencjał. Na Białorusi działa wiele firm rozwijających technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Z kolei Kazachstan skupia się na robotyce i procesach wydobywczych. Jednym z bardziej obiecujących kierunków wyprawy jest też Rumunia. Tamtejsze startupy specjalizują się w cyberbezpieczeństwie. Natomiast Izrael jest jednym ze światowych liderów technologicznych, a startupy stamtąd pochodzące życzliwym okiem spoglądają na Polskę jako duży kraj i wrota do Unii Europejskiej.

W każdym z odwiedzanych krajów odbędą się spotkania z przedstawicielami środowisk startupowych, akceleratorów, funduszy VC i naukowcami. Akcelerator wróci z „trofeami”. AdVentures zamierza zaprosić do Polski wyróżniających się 20 startupów. Na celownik bierze gotowe do wdrożenia technologie. Będzie szukać produktów z obszaru przemysłu 4.0, czyli automatyki i robotyki linii produkcyjnych, podobnie jak biotechnologii, energetyki, chemii i farmaceutyki, rolnictwa, technologii kosmicznych i elektromobilności.

– Będziemy poszukiwać potencjalnych jednorożców – firm, które w szybkim czasie osiągną wartość miliarda dolarów – mówi Greg Banas z AdVentures. Najbardziej obiecujące startupy do rozwijania się w Polsce ma zachęcić perspektywa pozyskania bardzo dużego klienta i zastrzyk finansowy. Pieniądze na zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, dostosowanie rozwiązania do danego odbiorcy i rozwój. – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała nam na ten cel 5 milionów złotych. Ale środki na start to nie wszystko. Aby jeszcze lepiej zintegrować zagraniczne zespoły podjęliśmy współprace z polskim biznesowym gigantem – Grupą Azoty, która żywo jest zainteresowana wdrażaniem innowacji w swojej organizacji – dodaje Banas.

I tak, na początku sierpnia doszło do podpisania umowy między AdVentures, a Grupą Azoty. Eksperci chemicznej korporacji będą pomagać spółce w wyborze najciekawszych startupów, a gdy zagraniczni przedsiębiorcy przyjadą już do Polski, zaopiekują się nimi w czasie trwania akceleracji i wesprą ich w celu zaplanowania i skutecznego zrealizowania wdrożenia w ramach Grupy.

– Podczas podróży będziemy mieć na uwadze, co jest interesujące z perspektywy Grupy Azoty – mówi Greg Banas. – To potężna Grupa z rozwiniętym działem innowacji, przydatne mogą być pomysły z każdej z interesujących nas branż. Jako przykład podaje technologie kosmiczne. Przy wykorzystaniu zdjęć z satelitów można monitorować poziom nawożenia pól. Obiecującym obszarem jest też elektromobilność – jeden z priorytetów w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. – Grupa Azoty, podczas produkcji nawozów, wytwarza duże ilości czystego wodoru. Do tej pory, gaz musiał być utylizowany w sposób bezpieczny dla środowiska. My będziemy szukać technologii używania go do produkcji ogniw wodorowych, które mogą przyczynić się do stworzenia polskiego akumulatora na wodór – tłumaczy Banas. I dodaje – Dzięki współpracy z Grupą Azoty, zagraniczne startupy mogą zyskać pierwszego poważnego, wypłacalnego klienta. A wiodąca polska firma dostaje oręż, by stać się bardziej konkurencyjną w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Udział w programie Poland Prize jest uzupełnieniem już dziś realizowanych przez Grupę Azoty działań, w tym programu Idea4Azoty. Uruchomiony przez Grupę Azoty w listopadzie ubiegłego roku autorski program akceleracyjny Idea4Azoty to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku polskim, które oferuje wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań, niezależnie od stadium ich zaawansowania. Do programu wpłynęły projekty z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, biotechnologiczne, informatyczne oraz z dziedziny chemii, energetyki czy materiałoznawstwa. Zaledwie kilka miesięcy działania nowatorskiego programu akceleracyjnego Idea4Azoty wystarczyło, aby spośród kilkudziesięciu zgłoszonych projektów badawczo- rozwojowych, Grupa Azoty wytypowała dziesięć innowacyjnych rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym. Z jednym z pomysłodawców, wrocławską firmą ScienceBioTech, Grupa podpisała list intencyjny w zakresie opracowania i wdrożenia technologii produkcji modułowych płytek przeznaczonych do zabiegu osteotomii. Projekt zakłada zastąpienie obecnie stosowanych technologii stabilizowania złamanych kości zupełnie nowym rozwiązaniem.

Program Idea4Azoty powstał z myślą o polskich firmach, a Poland Prize dedykowane jest dla zagranicznych startupów i ma na celu ściągnięcie ich do Polski oraz zapewnienie im dogodnych warunków do włączenia się w krajowy ekosystem.

Pilotaż Poland Prize jest realizowany w ramach rządowego programu wspierającego rozwój startupów „Start in Poland”, który dąży do wykreowania Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowej, w którym można zakładać i rozwijać startupy. Z programu Poland Prize korzyści uzyskają nie tylko startupy, ale również wpłynie on na rozwój różnych sektorów polskiej gospodarki, zwłaszcza w zakresie innowacji i nowych technologii.

