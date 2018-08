Grupa Azoty szuka możliwości ograniczenia kosztów zakupu gazu

Między innymi wzrost cen gazu sprawił, że Grupa Azoty zakończyła pierwsze półrocze 2018 roku mocnym spadkiem zysków. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” spółka szuka możliwości obniżenia kosztów zakupu błękitnego paliwa.

Po pierwszym półroczu 2018 roku zysk netto Grupy Azoty przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 123,6 mln zł z 335,5 mln zł rok wcześniej.

W ocenie zarządu na wynik Grupy w pierwszym półroczu wpłynęły trzy kluczowe czynniki: niekorzystne warunki pogodowe w pierwszym kwartale, problem wysokich stanów magazynowych w drugim kwartale oraz niekorzystne tendencje cenowe gazu, węgla i praw do emisji CO2.

Jak pisze „Rzeczpospolita” chcą ograniczyć koszty zakupu gazu zimnego, Grupa analizuje możliwość sprowadzania do Polic LNG. Według informacji dziennika w ramach inwestycji w fabrykę polipropylenu, która obejmuje rozbudowę portu w Policach Azoty rozważają możliwość budowy infrastruktury, która umożliwi im sprowadzania LNG. Jak czytamy w gazecie Grupa szukała nawet partnera do takiego przedsięwzięcia, ale póki co bez sukcesu.

Rzeczpospolita/CIRE.PL