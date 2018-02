Polska i Dania rozmawiają o sporze na Bałtyku. Baltic Pipe idzie naprzód własną ścieżką

Polsko-duńskie konsultacje sprawy delimitacji granicy morskiej na południe od Bornholmu odbyły się w dniu 7 lutego w Kopenhadze. Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu w MSZ Piotr Wawrzyk. Według rządu spór terytorialny nie będzie miał wpływu na projekt Baltic Pipe.



– Liczymy, że nierozwiązana od 40 lat kwestia uzgodnień dotyczących rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych zostanie przez Polskę i Danię rozstrzygnięta w duchu dobrosąsiedzkich relacji, wszak nasze kraje są dziś sojusznikami w UE i NATO oraz blisko współpracują w licznych projektach w regionie Morza Bałtyckiego. Pomocna może okazać się utrwalona praktyka stosowania międzynarodowego prawa morza – powiedział wiceminister Wawrzyk. Kopenhaskie spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, a strony zgodziły się co do kontynuowania rozmów eksperckich w przedmiotowej sprawie.

Znajdująca się na południe od Bornholmu tzw. „szara strefa” jest wynikiem nakładających się na siebie roszczeń Polski i Danii, zgłoszonych jeszcze w latach 70-tych XX w. Oba państwa odbywają konsultacje dotyczące tej kwestii.

Bez wpływu na prace za Baltic Ppe

Zgodnie z deklaracjami pełnomocnika polskiego rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotra Naimskiego negocjacje nie zaszkodzą Baltic Pipe, a powrót do rozmów to według polskich władz potwierdzenie woli realizacji tego przedsięwzięcia, które jest kluczowe dla polskich planów. – W związku z pracami przygotowawczymi dotyczącymi projektu Baltic Pipe, konieczne jest wyjaśnienie nierozstrzygniętych do tej pory sprawy przebiegu granicy na Morzu Bałtyckim między Bornholmem (należącą do Danii wyspą -red.) a Polską. Dlatego też negocjacje wznawiane są teraz – pisało duńskie ministerstwo spraw zagranicznych w odpowiedzi na pytania duńskich mediów, którą zamieścił przed spotkaniem przedstawicieli obu państw, duński dziennik Jyllands-Posten.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych/BiznesAlert.pl