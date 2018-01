Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej pod patronatem BiznesAlert.pl

Czy Polska ma szansę wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej, który szacowany jest nawet na 30-36 TWh energii rocznie? W ramach konferencji BEIF przedstawiciele branży offshore będą analizować możliwe scenariusze rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod patronatem BiznesAlert.pl.

W czasie konferencji przedstawione zostaną założenia programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”, według którego do końca 2030 roku w polskiej części Morza Bałtyckiego może zostać wybudowanych 4 GW, a do końca 2035 – 8 GW morskich farm wiatrowych (MFW).

Tegoroczna edycja konferencji Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF) odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca br. w Warszawie.

W ramach BEIF 2018 konsultacjom eksperckim oraz branżowym zostanie poddany program „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”, sygnowany przez ponad 40 firm i instytucji reprezentujących krajowy przemysł stoczniowy, kablowy, elektryczny, inżynierii i logistyki morskiej. Program dotyczy modernizacji polskiej energetyki w latach 2020 – 2030, z wykorzystaniem potencjału inwestycji energetycznych na morzu i obejmuje, m.in. produktywność, koszty, konkurencyjność, bilansowanie, organizację łańcucha dostaw oraz uwarunkowania systemowe rozwoju morskiej energetyki w Polsce.

– W naszym zasięgu jest budowa 8 GW w MFW do 2035 roku. Podczas tegorocznej edycji BEIF chcemy skupić się na wypracowaniu rozwiązań, które pomogą Polsce wykorzystać potencjał energetyczny płynący z Morza Bałtyckiego. To, co dla nas najważniejsze – chcemy, aby wydarzyło się to nie w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat, ale w najbliższym czasie – kiedy mamy jeszcze szansę stworzyć konkurencyjną w stosunku do innych nadbałtyckich państw, nowoczesną specjalizację polskiej gospodarki – mówi Maciej Stryjecki, prezes zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, organizatora konferencji.

Program konferencji BEIF 2018

W sesji inauguracyjnej konferencji BEIF 2018 pt. „Morska droga do bezpieczeństwa energetycznego Polski”, podczas której zostaną zaprezentowane m.in. założenia programu „Energia z Bałtyku dla Polski 2025”, wezmą udział, m.in. Claus-Dieter Borchardt, Dyrektor Generalny ds. Energetyki Komisji Europejskiej oraz Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

W ramach konferencji odbędzie się także cykl debat w formule oksfordzkiej z przedstawicielami branży offshore, w ramach których zostaną poruszone takie tematy, jak:

„Morska energetyka – gwarantem bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego Polski w latach 2020-2030”.

„Polski przemysł liderem dostaw i usług dla morskich inwestycji energetycznych na Bałtyku”.

„Morskie farmy wiatrowe w Polsce zrealizujemy własnymi siłami”.

W poszczególnych panelach dyskusyjnych oraz debatach oksfordzkich dotyczących, m.in. przemysłu morskiej energetyki czy roli gazu w modernizacji polskiej energetyki i reindustrializacji gospodarki wezmą udział, m.in. Ulrik Stridbeak – Head of Regulatory Ørsted, Edith Bayer z Regulatory Assistance Project, dr Robert Zajdler z Instytutu Sobieskiego czy Udo Schneider z Green Giraffe.

Do udziału w konferencji BEIF, oprócz firm z branży offshore, zaproszeni zostali przedstawiciele firm i instytucji działających w sektorze energetycznym oraz administracji: Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Swój udział potwierdzili: Statoil, Ørsted, 50hertz, TKF, DeepOcean, Windea, EDPR, Enea, GeoSea, Siemens Gamesa, Green Giraffe, TELE-FONIKA Kable, ST3 Offshore, GSG Towers, MS TFI, Clifford Chance, Polenergia, EY, Szczeciński Park Przemysłowy, Energomontaż-Północ Gdynia, StoGda, Gazoprojekt, SMDI, MEWO, Leonardo Energy, Europejski Instytut Miedzi, Konfederacja Lewiatan, SCAT, MKM Offshore oraz Forum Energii.

Cykliczna konferencja BEIF, zainicjowana przez FNEZ w 2013 roku w Słupsku, a od 2017 roku organizowana w Warszawie, to istotny głos w ogólnopolskiej debacie dotyczącej potencjału oraz przyszłości polskiego sektora przemysłu i energetyki morskiej. Konferencja jest okazją do dyskusji o potencjale i przyszłości polskiego przemysłu energetyki morskiej, a poszczególne panele tematyczne z udziałem ekspertów poruszają najważniejsze zagadnienia i wyniki najnowszych analiz z zakresu, m.in. potencjału rynkowego morskiej energetyki wiatrowej w regionie Południowego Bałtyku i scenariuszy jej rozwoju, współpracy międzynarodowej w obszarze tworzenia łańcucha dostaw, systemowych rozwiązań promujących inwestycje w polskim przemyśle morskiej energetyki oraz przestrzennych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych warunków budowy transgranicznych sieci przesyłowych na Południowym Bałtyku.