Białe certyfikaty dla PGE Dystrybucji

Urząd Regulacji Energetyki przyznał PGE Dystrybucji Świadectwo Efektywności Energetycznej. Spółka uzyskała certyfikaty dzięki realizacji programu poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego wymienione zostały kluczowe elementy infrastruktury energetycznej na jednostki o większej sprawności.

Dzięki realizacji wieloletniego planu inwestycji modernizacyjnych Spółka PGE Dystrybucja uzyskała od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo efektywności energetycznej, tzw. biały Certyfikat.

W wyniku przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej PGE Dystrybucja uzyskała Świadectwa efektywności energetycznej o wartości blisko 400 toe, tj. ton oleju ekwiwalentnego podawanego jako równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg. Uzyskane oszczędności energetyczne zmniejszają różnicę bilansową, zwiększają pewność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, a w skali całego kraju wpływają na poprawę stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

System Białych Certyfikatów działa w oparciu o przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 roku. Do ubiegania się o certyfikaty energetyczne dopuszczone są planowane i nierozpoczęte modernizacje przyczyniające się do oszczędności energii. Świadectwa efektywności energetycznej wydawane są przez Prezesa URE i ubiegać się mogą o nie wszystkie podmioty, które realizują określone przedsięwzięcia przyczyniające się do średniorocznych oszczędności energii w ilości nie mniejszej niż 10 toe w ciągu roku.

PGE Dystrybucja