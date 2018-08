Białystok testuje autobus elektryczny

Miasto Białystok rozpoczęło w poniedziałek testy autobusu elektrycznego w komunikacji miejskiej. Autobus jest wypożyczony. Miasto planuje w 2020 r. kupić 25 autobusów elektrycznych.

Testowym autobusem można jeździć bezpłatnie na wyznaczonej trasie – od dworca autobusowego obwodnicą śródmiejską – od poniedziałku do 31 sierpnia w godz. 10-18.

Zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że władze miasta chcą poznać opinie białostoczan z jazdy takim autobusem, ale też poznać opinie kierowców, którzy będą użytkować ten pojazd. Opinie mieszkańcy mogą zgłaszać w różnej formie do Białostockiej Komunikacji Miejskiej: e-mailem, telefonicznie, czy na portalu społecznościowym.

„Chcemy przetestować autobus elektryczny w warunkach normalnego, miejskiego ruchu. Chcemy poznać opinie naszych kierowców, jak się prowadzi taki autobus” – mówił Nikitorowicz. Zaznaczył, że w 2020 r. miasto Białystok chce kupić 25 autobusów elektrycznych w ramach projektu dofinansowanego z UE, w ramach którego ma powstać w mieście intermodalny węzeł komunikacyjny.

„Te testy mają pomóc w ocenie tego rodzaju transportu. Jest on nowatorski, jeszcze dobrze niesprawdzony na taką masową skalę przewozów pasażerów” – mówił Nikitorowicz. Wyjaśnił, że autobus elektryczny ma określony zasięg, jaki może pokonać na tzw. jednym ładowaniu. Mówił, że obecnie standardowo to ok. 250 km, podczas gdy średnio miejski autobus w Białymstoku dziennie pokonuje ponad 300 km. „Ale ta technologia, technika się rozwija. Niewykluczone, ż w najbliższym czasie (…) te zasięgi będą coraz większe” – dodał.

Jesienią na ulice Białegostoku wyjedzie 20 nowych autobusów komunikacji miejskiej (w tym dwa hybrydowe) kupionych we wcześniejszym przetargu. Trwa kolejny na podobną liczbę pojazdów. Zbigniew Nikitorowicz powiedział, że nowe autobusy będą zastępowały najstarsze z taboru i te z największym przebiegiem.

Dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej Bogusław Prokop powiedział, że koncepcja, technika autobusów elektrycznych bardzo szybko się zmienia. „Jest rozwój napędów, jest rozwój baterii, są nowe pomysły na technologie ładowania” – powiedział Prokop. Dodał, że testowany obecnie autobus jest wyprodukowany w 2017 r., będzie więc można go porównać z pojedynczymi testowanymi w poprzednich latach. Podkreślił, że najbardziej chodziłoby o to, by autobus elektryczny mógł na jednej baterii jeździć przez cały dzień, bez konieczności doładowywania.

Po ulicach Białegostoku jeżdżą jak dotąd dwa kupione autobusy hybrydowe. Dwie kolejne hybrydy będą włączone do eksploatacji we wrześniu, następne dwie w 2019 r.

Polska Agencja Prasowa