Białystok wystąpił z pozwem przeciwko Enei ws. wykupu udziałów w spółce ciepłowniczej

Gmina Białystok wystąpiła do sądu z pozwem cywilnym o zapłatę blisko 29,5 mln zł przez spółkę Enea Wytwarzanie, w związku z zawartą w 2014 roku umową sprzedaży przez samorząd udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC).

Pozew trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Termin procesu nie został jeszcze wyznaczony – wynika z informacji uzyskanych przez PAP w sądzie.

W 2014 roku Enea Wytwarzanie objęła 85 proc. udziałów MPEC Białystok, płacąc za nie ok. 260 mln zł. Władze miasta stoją na stanowisku, iż z umowy sprzedaży komunalnej spółki wynikał też obowiązek nabywcy wykupu od miasta tzw. resztówki, czyli udziałów pozostałych w dyspozycji samorządu, których nie objęli pracownicy MPEC.

Jak wyliczają, to kwota przekraczająca 29,44 mln zł i z takim roszczeniem wystąpiły na drogę sądową. Wcześniej nie powiodła się próba doprowadzenia do zawarcia ugody.

„Enea Wytwarzanie podtrzymuje swoje stanowisko i nie uznaje roszczenia gminy Białystok w przedmiotowej sprawie” – poinformował w przesłanym PAP we wtorek komunikacie rzecznik Enea Wytwarzanie Piotr Kutkowski.

Potwierdził, że do spółki wpłynął pozew w tej sprawie. „Obecnie przygotowywana jest odpowiedź na pozew, na co nasza spółka ma czas do końca lutego 2018 roku. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd nie komentujemy jej” – dodał Kutkowski.

Polska Agencja Prasowa