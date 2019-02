Błaszczak: Tworzymy cyberkomponent Wojsk Obrony Terytorialnej

Podczas konferencji „Cyber.mil.pl – Integracja i rozwój systemu cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej” Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej przedstawił koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podczas konferencji powołany został także pełnomocnik do spraw utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni – został nim płk Karol Molenda.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

– Płk Molenda to profesjonalista, któremu powierzyłem zadanie przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Podczas szczytu NATO w 2016 roku zapadły postanowienia, które zmieniły historię Polski i naszej części Europy. Wtedy określono cyberprzestrzeń jako sferę działań militarnych. Jesteśmy aktywnym członkiem NATO, wykonujemy nasze zobowiązania – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów rządu, ale by osiągnąć ten cel, potrzeba konsekwencji: – Czas na przedstawienie cyberplanu. Oprócz powołania pełnomocnika, tworzymy nową strukturę. Aby dobrze funkcjonowała, potrzebni są ludzie, którzy będą tworzyli wojska cyberprzestrzeni. Nauka stanowi źródło, z którego będą oni pochodzić. Kluczową instytucją jest tu Wojskowa Akademia Techniczna. Oprócz tego powstanie też specjalne liceum techniczne. Najlepsi powinni mieć możliwość rozwijania swoich umiejętności działania w cyberprzestrzeni. Bardzo dobrze rozwijają się Wojska Obrony Terytorialnej. Tworzymy ich cyberkomponent. To ważny dzień, pokazujemy, że Polska jest coraz bezpieczniejsza – mówił minister Błaszczak.

Zespół Ministerstwa Obrony Narodowej

W ubiegłym roku, na polecenie ministra Mariusza Błaszczaka, pracował powołany w ministerstwie zespół, którego zadaniem była analiza działań realizowanych przez różne instytucje resortu obrony narodowej związanych z informatyką, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Celem pracy zespołu było wypracowanie rekomendacji dot. wzmocnienia potencjału i usprawnienia procesów w tych obszarach. Równolegle prowadzono pogłębione audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego i testy.

Ministerstwo Obrony Narodowej/Michał Perzyński