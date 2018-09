BMW, Daimler i Volkswagen w zmowie ws. diesli? Komisja Europejska wszczyna śledztwo

Komisja Europejska wszczęła we wtorek 18 września śledztwo, które ma sprawdzić, czy niemieckie koncerny motoryzacyjne BMW, Daimler i Grupy Volkswagen były w zmowie, by uniknąć konkurencji w rozwijaniu niskoemisyjnych technologii.

Koncerny były w zmowie?

„Krąg pięciu” – BMW, Daimler, Volkswagen, Audi i Porsche – miały porozumieć się, by nie rozwijać technologii ograniczających emisje szkodliwych substancji z silników diesla. Komisarz Margrethe Vestager odpowiedzialna w KE za konkurencję powiedziała, że jeśli podejrzenia się potwierdzą, to będzie to oznaczać, że konsumentów pozbawiono dostępu do pojazdów bardziej przyjaznych środowisku.

Komisja rozpoczęła wstępne inspekcje w październiku zeszłego roku, by sprawdzić, czy koncerny rozmawiały ze sobą o porzuceniu badań nad systemem SCR (selective catalytic reduction) do redukcji szkodliwych tlenków azotu z silników diesla i filtrami „Otto” (OPF) do redukcji emisji cząstek stałych.

Komisja Europejska sprawdzi, czy tym samym przedsiębiorstwa złamały artykuł 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zakazuje firmom tworzenia karteli i praktykowania restrykcji i zmów w celu ograniczania lub kontrolowania rozwoju technologicznego.

