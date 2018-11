BMZ przejmuje TerraE

Wiodący na świecie producent baterii do elektronarzędzi BMZ przejmie projekt TerraE i przyspieszy rozwój tego rynku w Niemczech.

Informacja pojawiła się 16 listopada, niespełna dwa miesiące po tym jak mówiono o fiasku samego konsorcjum TerraE, jak i jego rozwiązaniach. BMZ powstało by produkować na dużą skalę baterie, między innymi do pojazdów elektrycznych. Jednak żadna z wchodzących w skład TerraE spółek nie chciała inwestować we wspólny projekt. Pierwotne plany zakładały produkcję 34 gigawatów rocznie. Dziś wiadomo, że na czele TerraE Engineering stanie dyrektor generalny BMZ Sven Bauer.

Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier ogłosił, że w budżecie krajowym przewidziano miliard euro na wsparcie konsorcjów bateryjnych. Jest to związane z planami gospodarczymi, które zakładają, że Niemcy będą po 2030 roku odpowiadać za 30% światowej produkcji ogniw.

TerraE powstało w maju 2017 roku.

Evertiq.com/PV Magazine/Agata Rzędowska