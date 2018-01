10 najlepszych startupów Bridge to MassChallenge Warsaw poleci do Bostonu

Prawie 300 startupów z Europy Środkowo-Wschodniej zgłosiło się do programu Bridge to MassChallenge Warsaw. W czwartek, 18 stycznia, w trakcie Demo Day podsumowującego pierwszy etap programu, wyłonionych zostało 10 najlepszych z 23 startupów, które przeszły do finału. W lutym zwycięzcy zawalczą w Bostonie o swoją szansę na międzynarodowy sukces.

W pilotażowej odsłonie jednego z największych na świecie akceleratorów startupów, MassChallenge, udział wzięły 23 firmy z 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Izraela. Przez cztery dni młodzi przedsiębiorcy-wizjonerzy pracowali z międzynarodowymi ekspertami specjalizującymi się w różnych dziedzinach biznesu, przedstawicielami funduszy VC i globalnych korporacji, a także głównych partnerów Bridge to MassChallenge Warsaw – PKO Banku Polskiego, VISA i PGE Nowa Energia. Celem, który przyświecał startupowcom, było wypracowanie strategii ekspansji na nowe rynki.

– Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE, która wskazuje również cel rozwoju nowych obszarów biznesu. I tu właśnie szczególne znaczenie przypisujemy dynamicznie rozwijającemu się rynkowi start-upów. Jako lider sektora energetycznego w Polsce możemy zaoferować takim podmiotom nieocenione wsparcie, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne i związane z bazą infrastrukturalną. Współpraca z MassCHallange stanowi dla nas dużą wartość i jest szansą na owocną współpracę, która przyniesie wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w ten projekt stronom – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w ramach której działa spółka PGE Nowa Energia.

W trakcie czterech dni intensywnego bootcampu młodzi przedsiębiorcy z CEE mieli do dyspozycji ponad 40 ekspertów. Razem z nimi odbyli ponad 160 indywidualnych sesji mentoringowych i uczestniczyli w serii warsztatów i paneli dyskusyjnych podejmujących takie zagadnienia jak finansowanie wzrostu i międzynarodowej ekspansji, sprzedaż na nowych rynkach czy aspekty prawne i podatkowe związane z podbijaniem zagranicznych rynków. Wśród mentorów gotowych odpowiedzieć na każde pytanie założycieli startupów znaleźli się także przedstawiciele partnerów merytorycznych programu – Deloitte i K&L Gates.

– Bardzo się cieszymy na nasz wyjazd na bootcamp Bridge to MassChallenge w Bostonie. Wierzymy, że uda nam się znaleźć inwestorów i dokonać ekspansji na nowe rynki. To bardzo dużo dla nas znaczy, że mogliśmy być tutaj w Warszawie, bo nawiązaliśmy kontakty z największymi graczami na rynku, takimi jak PKO Bank Polski, PGE i VISA. Dzięki nim dotrzemy do ludzi, do których inaczej nie bylibyśmy w stanie dotrzeć – powiedział Petr Bořuta ze Spaceflow, jednego z dziesięciu startupów, które w Bostonie zawalczą o międzynarodowych inwestorów.

O znaczeniu startupów dla gospodarki i ich roli w stawianiu czoła wyzwaniom społecznym i ekonomicznym, młodym przedsiębiorcom mówili w trakcie wydarzenia m.in. Paul W. Jones, Ambasador USA w Polsce i Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

– W programie Bridge to MassChallenge Warsaw udział wzięło wielu młodych ludzi, którzy nie boją się wcielać swoich odważnych wizji w życie. Są tu startupy działające na rynku finansowym czy nieruchomości, ale także startupy, które chcą pomóc rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza. Chcemy współpracować przede wszystkim z tymi, którzy dostarczają nowych, przełomowych technologii – powiedziała Jadwiga Emilewicz. Dodała, że Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, na czele którego stoi, samo jest startupem, bo powstało zaledwie tydzień wcześniej.

W przyszłym miesiącu w Bostonie o uwagę inwestorów walczyć będą:

bNesis (Polska/Ukraina) oferuje platformę służącą bankom i instytucjom finansowym w integracji zewnętrznych aplikacji za pośrednictwem API. Za pomocą kilku kliknięć, potencjalni kredytobiorcy dzielą się swoimi miernikami finansowymi w czasie rzeczywistym ze wszystkich swoich rachunków w bankach, zamiast łączyć niezbędne systemy osobno. System scoringowy banku analizuje wydatki, dochody i inne dane kredytobiorcy, w tym informacje z innych banków i instytucji, a nawet sklepów internetowych i serwisów społecznościowych, a po kilku minutach generuje zgodę lub brak zgody na udzielenie kredytu.

CertChain (Białoruś) – sieć certyfikacji oparta o technologie blockchain. Certchain to pierwsza globalna, zdecentralizowana platforma, na której każdy może śledzić cały cykl procesu potwierdzania jakości każdego produktu lub usługi.

DrOmnibus (Polska) stworzyło platformę cyfrową opartą na Stosowanej Analizie Behawioralnej, która wspiera terapię dzieci z autyzmem. Aplikacja DrOmnibus automatycznie dostosowuje się do indywidualnych możliwości każdego dziecka, aby pomóc mu w nauce podstawowych umiejętności społecznych i kognitywnych, koncentrowaniu się na ćwiczeniach, podtrzymywaniu uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz usprawnieniu logicznego myślenia i pamięci.

Funtronic (Polska) oferuje interaktywne narzędzia dydaktyczne, które z powodzeniem mogą być stosowane na różnych poziomach kształcenia. Znajduje również zastosowanie w rehabilitacji i zabawie.

KLEAR Lending (Bułgaria) to platforma kredytowa P2P, oferująca alternatywną w stosunku do tradycyjnych formę pożyczania pieniędzy. Firma zbudowała środowisko łączące ludzi, którzy potrzebują pieniędzy z ludźmi poszukującymi wyższego zwrotu z oszczędności. Celem Klear Lending jest połączenie usług finansowych P2P i bezpłatnej edukacji finansowej.

ShelfWise (Polska) zapewnia oprogramowanie do natychmiastowego rozpoznawania półek sklepowych w czasie rzeczywistym, umożliwiając firmom weryfikację i ocenę planogramów – tj. sposobu prezentacji produktów w sklepie. Dzięki sztucznej inteligencji, w ciągu zaledwie kilku sekund, aplikacja pozwala firmom ocenić obecność i ekspozycję produktu oraz zgodność z planogramami już na etapie wizyty przedstawiciela handlowego w sklepie. Rozwiązanie kierowane jest przede wszystkim do firm z branży FMCG oraz sprzedawców detalicznych.

Skriware (Polska) opracowało ekosystem drukowania 3D dla domu i szkoły, składający się z intuicyjnych, łatwych w obsłudze drukarek 3D, interaktywnej platformy e-learningowej oraz e-biblioteki gotowych do druku modeli 3D. Misją firmy jest pomoc użytkownikom w rozwijaniu ich interdyscyplinarnych umiejętności (z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki) poprzez proces projektowania, budowania i programowania robotów.

Smart Technology Group (Polska) opracowała czytniki, które łączą wszystkie kluczowe technologie IoT w jednym urządzeniu (RFID, Beacon, WiFi, ZigBee i GSM/GPRS). Ich urządzenia sprawiają, że detekcja jest bezbłędna, szybsza i tańsza – dzięki smart RFID są w stanie wykryć setki przedmiotów w ciągu kilku sekund, z dużej odległości i podczas ruchu.

Spaceflow (Czechy) to aplikacja, która cyfryzuje życie w budynkach, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie pełnego potencjału środowiska i udogodnień budynku, a także potencjału ludzi skupionych w każdej lokalnej społeczności.

Talk-A-Bot (Węgry) to kompleksowe rozwiązanie dla klientów korporacyjnych i największych marek. Talk-A-Bot obsługuje ponad 50 języków i wszystkie popularne platformy. Ich unikatowe boty zbudowane są z ponad 30 zintegrowanych modułów funkcyjnych i wykorzystują wiedzę marketingową chatbotu, zbudowaną na bazie dziesiątek milionów rozmów.

MassChallenge jest jednym z największych na świecie akceleratorów, posiadającym bogatą historię wspierania startupów w budowie i rozwijaniu ich biznesu. W ciągu siedmiu lat istnienia 1 211 startupów, które przeszły intensywny program akceleracji, pozyskało ponad 2 miliardy dolarów finansowania, wygenerowało dochód na poziomie 900 milionów dolarów oraz utworzyło ponad 65 000 miejsc pracy. W Europie Środkowo-Wschodniej akcelerator rozpoczął działalność z partnerami: Fundacją Przedsiębiorczości Technologicznej – szerzej znanej jako operator MIT Enterprise Forum Poland, PKO Bankiem Polskim, Visa oraz PGE Nowa Energia. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Backgrounder

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

W ramach wspierania innowacyjnych przedsięwzięć PGE działała kompleksowo, dlatego inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, będąca specjalistycznym funduszem CVC, a inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju spółka PGE Nowa Energia. Pozwoli to na szybkie i sprawne działanie, a także optymalizację całego procesu.

Polska Grupa Energetyczna