Chińczycy zapłacą za zerwanie umowy z Rosnieftem

Za odstąpienie od realizacji kontraktu na zakup 14,16% udziałów Rosnieftu, chiński CEFC zapłacił katarskim konsorcjom, QIA i Glencore 224,8 mln euro.

Ze względu na wytoczone przez chińskie władze postępowanie karne przeciwko prezesowi CEFC Ye Jianmingowi doszło do zerwania umowy na zakup udziałów rosyjskego koncernu. Prywatyzacja Rosnieftu rozpoczęła się 2 lata temu i była realizowana etapami. Główną część pakietu akcji spółki (14,16%.) kupiły konsorcja QIA i Glencore. Na ten cel zaciągnęły one kredyty. W rosyjskich bankach pożyczyły 2,2 mld euro, a 5,2 euro od włoskiego banku Intesa Sanpaolo.

Pierwotnie zakładano, że chińskie CEFC odkupi od QIA oraz Glencore 14,16% udziałów w Rosniefcie, za 9 mld dolarów. O transakcji poinformowano w październiku 2017 roku. CEFC podpisało również 5-letni kontrakt na dostawę 10 mln ton ropy. Według źródeł Kommiersanta kontrakt nadal obowiązuje. By pomóc Chińczykom zakupić akcje, VTB otworzył im linię kredytową w wysokości 5 mld euro. Jednak ze względu na zarzuty karne dla prezesa CEFC transakcja nie doszła do skutku.

Po zerwaniu umowy QIA zwiększyło udział w Rosnieftcie do 18,93%. Za udziały katarski fundusz zapłacił Glencore 3,7 mld euro, który zachował jedynie 0,57% akcji w rosyjskim koncernie.

Kommiersant/Piotr Stępiński