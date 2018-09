Ceny ropy lekko w górę na koniec wzrostowego tygodnia

Dla ropy naftowej bieżący tydzień może być wzrostowy, choć zmienność na rynku jest najwyższa od blisko dwóch miesięcy.

Kontrakt na ropę WTI rośnie o 0,3 proc. do 68,8 USD za baryłkę, a na Brent zwyżkuje o 0,1 proc. do 78,27 USD.

W ubiegłym tygodniu ceny surowca spadły o blisko 3 proc., a dwa wcześniejsze zakończyły się zwyżkami.

„Choć ceny ropy są wyższe w tym tygodniu, to zmienność utrzyma się mimo oczywistego spadku podaży wśród części członków OPEC, np. Iranu, podczas gdy konflikt handlowy między dwiema największymi gospodarkami na świecie wciąż jest w grze” – ocenił Kim Kwangrae, analityk z Samsung Futures w Seulu.

Niepokój wśród inwestorów budzą napięcia w polityce handlowej między USA a Chinami.

W czwartek prezydent Donald Trump napisał na Twitterze, że Stany Zjednoczone nie są „pod żadną presją”, by zawrzeć porozumienie z Chinami. Wypowiedź pojawiła się niedługo po doniesieniach medialnych, że Waszyngton wysłał do Pekinu zaproszenie do nowej rundy rozmów w sprawie handlu między krajami.

Inwestorzy na rynku ropy oczekują także na wyniki spotkania OPEC. 23 września państwa należące do tej organizacji odbędą posiedzenie, na którym może zapaść decyzja o zwiększeniu wydobycia.

Polska Agencja Prasowa