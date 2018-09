Analitycy: Ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wzrosnąć do 35 euro

Ceny uprawnień do emisji CO2 mogą w kolejnych miesiącach kontynuować zwyżki i wzrosnąć do 25-35 euro/tonę – oceniają w raporcie analitycy UBS.

Ceny CO2 są najwyższe od dekady. Wycena benchmarkowego kontraktu na uprawnienia do emisji CO2 w unijnym systemie handlu (EU ETS) przekroczyła na giełdzie w Londynie 25 euro za tonę.

W poniedziałek na zamknięciu sesji grudniowy kontrakt na uprawnienia do emisji CO2 na giełdzie ICE Futures Europe wzrósł o 8,7 proc., do 25,23 euro za tonę. We wtorek rano kontrakt zszedł poniżej 25 euro/t. W ocenie analityków UBS, cytowanych przez agencję Bloomberga, duże zwyżki cen CO2 mogą wyhamować, jeśli branża będzie sprzedawać swoje zapasy. Jeśli jednak wstrzyma się ze sprzedażą, ceny CO2 mogą dojść nawet do 50 euro/tonę do 2021 roku.

Polska Agencja Prasowa