Chiny do końca roku uruchomią trzy reaktory jądrowe

Reaktory AP-1000 budowane w Chinach osiągnęły ważne etapy budowy. W bloku nr 1 elektrowni jądrowej Sanmen w prowincji Zhejiang w Chinach uzyskano po raz pierwszy stan kontrolowanej reakcji łańcuchowej (tzw. stan pierwszej krytyczności). W drugim reaktorze budowanym w Haiyang rozpoczęto załadunek paliwa. Oba bloki mają zostać uruchomione do końca br. i będą pierwszymi tego typu reaktorami pracującymi na świecie.

Westinghouse Electric Company i China State Nuclear Power Technology Corporation (SNPTC) wspólnie ogłosiły, że 21 czerwca br. o godz. 2:09 reaktor AP-1000 w elektrowni jądrowej Sanmen osiągnął stan pierwszej krytyczności. Następnym etapem będzie synchronizacja reaktora z siecią energetyczną i rozpoczęcie testów na małej mocy. Rozpoczęcie komercyjnej pracy spodziewane jest pod koniec br. i będzie to pierwszy działający reaktor tego typu na świecie. Należy on do zawansowanych reaktorów generacji III+ i wyposażony jest w innowacyjne pasywne systemy bezpieczeństwa, w których wykorzystywane są naturalne zjawiska występujące w przyrodzie takie jak: siła grawitacji i konwekcja temperaturowa.

Filozofia bezpieczeństwa oparta jest na wielu wbudowanych poziomach zabezpieczeń i barier, które skutecznie powstrzymują uwolnienie materiałów promieniotwórczych, nawet w przypadku ciężkiej awarii połączonej ze stopieniem rdzenia reaktora. We wrześniu 2007 r. firma Westinghouse uzyskała zgodę na budowę w Chinach czterech reaktorów AP-1000 – po dwa bloki w dwóch lokalizacjach: Sanmen i Haiyang. Budowę bloku Sanmen-1 rozpoczęto w kwietniu 2009 r., a załadunek paliwa rozpoczął się w dniu 25 kwietnia br. Bliźniaczy blok Sanmen-2 budowany jest od grudnia 2009 r. W styczniu br. zakończono gorące testy reaktora i jest on przygotowany do załadunku paliwa.

Równocześnie w drugim chińskim reaktorze AP-1000, budowanym od września 2009 r. w Haiyang w prowincji Shandong o godz.19:36 rozpoczęto załadunek 157 zestawów paliwowych do rdzenia. Bliźniaczy blok Haiyang-2 budowany jest tu od czerwca 2010 r. W lipcu 2017 r. przeprowadzono w nim testy szczelności obudowy bezpieczeństwa. Westinghouse obecnie realizuje budowę sześciu reaktorów AP-1000. Projekty te obejmują po dwa bloki w elektrowniach jądrowych Sanmen i Haiyang w Chinach oraz dwóch jednostek w elektrowni jądrowej Vogtle w pobliżu Waynesboro w USA. Oprócz dwóch bloków AP-1000 Chiny planują uruchomienie do końca bieżącego roku trzeciego reaktora zachodniej konstrukcji. Jest to reaktor EPR budowany w elektrowni jądrowej Taishan. W dniu 7 czerwca uzyskano w nim stan pierwszej krytyczności i w lipcu ma zostać włączony do sieci energetycznej.

World Nuclear News/Westinghouse/NuclearStreet/CIRE.pl