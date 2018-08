UE rezygnuje z restrykcji na chińskie panele słoneczne

Komisja Europejska poinformowała w piątek, że nie przedłuża obowiązujących przez prawie pięć lat antydumpingowych ceł na ogniwa i panele słoneczne z Chin. Restrykcje były w ostatnim czasie zmniejszane w ślad za redukcją kosztów w branży.

„Po rozważeniu potrzeb zarówno producentów, jak i tych, którzy wykorzystują lub importują panele słoneczne, Komisja zadecydowała, że wygaśnięcie środków leży w najlepszym interesie UE jako całości. W decyzji tej uwzględniono również nowe unijne cele w zakresie energii odnawialnej” – podkreślono w komunikacie KE.

Konflikt w sprawie dumpingowych cen chińskich paneli słonecznych był najpoważniejszym sporem handlowym między Chinami a UE. W 2013 r. państwa unijne wprowadziły cła antydumpingowe na panele słoneczne z Chin pochodzące od producentów, którzy nie przystąpili do ugody z UE w tej sprawie.

Europejscy producenci zarzucali Chińczykom, że sprzedają panele poniżej kosztów, by zdominować rynek. Dlatego jeszcze w 2012 roku KE wszczęła postępowanie antydumpingowe przeciwko Chinom. W grudniu 2013 r. UE wydała rozporządzenie nakładające cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących z Chin. Pekin zaskarżył tę decyzję do Trybunału Sprawiedliwości UE, jednak unijny sąd stwierdził, że jest ona ważna.

Chiny są największym na świecie producentem paneli słonecznych – generujących prąd elektryczny ogniw fotowoltaicznych. Na ten kraj przypada około 65 proc. światowej produkcji paneli, a UE jest głównym rynkiem eksportowym Chin, jeśli chodzi o ten produkt; przed wprowadzeniem ceł antydumpingowych trafiało do niej ok. 80 proc. chińskiego eksportu paneli.

Polska Agencja Prasowa