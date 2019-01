Chiny krytykują USA i deklarują dalszy rozwój 5G

Państwo Środka oskarżyło Stany Zjednoczone o próbę „zabicia” chińskich firm po tym jak Departament Sprawiedliwości USA zarzucił Huawei m.in. oszustwa bankowe i kradzieże amerykańskich technologii.

Do ostrej wymiany zdań doszło na kilka dni przed zaplanowanymi rozmowami Pekinu i Waszyngtonu, na temat toczonych przez nie wojny handlowej.

– Stany Zjednoczone wykorzystują swoją władzę do rozprawienia się z chińskimi firmami i usunięcia ich z amerykańskiego rynku, próbując zablokować ich normlane i legalne operacje biznesowe – powiedział we wtorek rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Geng Shuang. Urzędnik podkreślił, że atak na Huawei jest motywowany politycznie i nazwał go jedną wielką manipulacją. Nawołuje także władze amerykańskie do zaprzestania prześladowań chińskich firm oraz traktowania ich obiektywnie i uczciwie.

Z kolei przedstawiciel chińskiego Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych Wen Ku, na którego wypowiedź powołuje się agencja TASS, podkreślił, że Chiny nadal będą dynamicznie rozwijać technologię 5G w oparciu o międzynarodowe standardy telekomunikacji, pomimo presji ze strony Stanów Zjednoczonych. Dodał, że chińskie usługi oparte na komunikacji mobilnej w technologii 5G są cały czas rozwijane, a rodzime przedsiębiorstwa współpracują w różnych krajach na świecie w celu opracowania standardów komunikacji mobilnej.

Przypomnijmy, że USA oskarżyły Huawei także o kradzież tajemnic handlowych oraz wyłamywanie się z przestrzegania sankcji nałożonych na Iran. Stany Zjednoczone postawiły już formalne zarzuty chińskiej firmie technologicznej. Osobny akt oskarżenia dotyczy działań dyrektor finansowej firmy, Meng Wanzhou, która miała ukrywać przed amerykańskimi instytucjami interesy prowadzone z Iranem. Amerykanie zapowiedzieli, że będą się starali o ekstradycję Wanzhou z Kanady do Stanów Zjednoczonych.

Wiele innych krajów podejrzewa Huawei o szpiegostwo, w tym Polska czy Wielka Brytania. Eksperci zauważają, że spór o technologię między dwoma krajami może zaszkodzić relacjom międzynarodowym na wiele lat. Chiński Huawei jest obecnie liderem w branży superszybkich sieci bezprzewodowych 5G, które są wdrażane na całym świecie. Stany Zjednoczone widzą w rozwoju tej technologii zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa ze względu na działania szpiegowskie, które umożliwia ta technologia. Chińczycy cały czas odpierają ataki i twierdzą, że nigdy nie będzie ona wykorzystywana do takich praktyk.

