Wyzwania dla ciepłownictwa na POWERPOL (RELACJA)

Podczas konferencji POWERPOL pod patronatem BiznesAlert.pl odbył się panel „Jak wyzwolić potencjał inwestycji w cieple”. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie dotyczące systemu wsparcia dla kogeneracji w obliczu wprowadzenia rynku mocy, wyboru optymalnego paliwa dla nowych jednostek czy finansowania projektów w cieple. Prelegenci zgodzili się, że największym wyzwaniem dla ciepłownictwa będą inwestycje oraz sposób ich sfinansowania na tle nowych regulacji energetycznych i klimatycznych UE. Istotny będzie w tym zakresie nowy model wsparcia dla krajowej kogeneracji w postaci ustawy.



Panel moderował Jan Biernacki, manager w PwC Polska.

Żerań i Stalowa Wola – to atuty PGNiG w ciepłownictwie

Tomasz Wilczak z PGNiG Termika powiedział, że ze względu na moc produkcyjną spółka nie „łapie się” do tego mechanizmu, ale „postara się wycisnąć z niego tyle, ile się da”. – Cieszymy się, że do ustawy o rynku mocy dało się dodać mechanizmy dla elektrociepłowni. Złożenie oferty na aukcji to także zobowiązanie, które wiąże się z kalkulacją remontów, wyłączeniami itp. Nowe jednostki, blok gazowo-parowy na Żeraniu, Elektrociepłownia Stalowa Wola, blok fluidalny w Elektrociepłowni Zofiówka to moce, które mogą być naszym atutem – informował. Dodał, że wyzwaniem na ten rok będzie umowa z Veolią ws. odbioru i dystrybucji ciepła (obecnie umowa jest tymczasowa). – Chcemy w tym roku zainicjować budowę bloku parowo-gazowego na Żeraniu, nie widzimy znaczących opóźnień, które musielibyśmy raportować. Razem z blokiem w Stalowej Woli będziemy się ścigać – powiedział. Przypomniał, że w minioną niedzielę rozpoczął się rozruch instalacji w bloku Elektrociepłowni Zofiówka.

Walka ze smogiem poprzez ciepłownictwo

Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii powiedział, że na razie o rynku mocy nie wiemy nic więcej ponad to, co jest w ustawie. – Nie wiemy nic o grupie docelowej ani o zakresie inwestycji. Trudno jest powiedzieć w co inwestować, tak aby nie zostać przypadkiem wykluczonym. Przesądzi o tym indywidualny system notyfikacji. Wyzwaniem na ten rok będzie dobranie narzędzi prawnych w taki sposób, aby poprawić jakość powietrza. Jedna przyczyna to niewłaściwe paliwo i transport. Wyzwaniem dla nas jest poprawa komfortu ciepła oraz zmniejszenie poziomu emisji z transportu. Inną sprawą są regulacje UE, a przede wszystkim pakiet zimowy – tłumaczył.

Dyrektywy OZE oraz o efektywności energetycznej to wyzwania dla branży

Jacek Szymczak, Prrezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie powiedział, że system rynku mocy oraz wsparcie dla kogeneracji powinny działać niezależnie od siebie, ale funkcjonować w tym samym momencie. – Jesteśmy w przededniu uchwalenia nowej dyrektywy OZE, która będzie nakładała na sektor ciepłownictwa konieczność korzystania z OZE w zakresie 1–2 proc. rocznie. Muszą działać niezależnie, uzupełniająco względem systemu, który pozwoli wyzwolić potencjał ciepłownictwa – powiedział. Dodał, że wyzwaniami na ten rok będą dyrektywy OZE dot. efektywności energetycznej i efektywności budynków. Odrębną kwestią są rosnące koszty węgla, będące poza wpływem branży.

Monika Kuusela, Senior Manager w FORTUM Corporation przypomniała o innym zapisie dyrektywy OZE, który wyklucza kogeneracje w zakresie ciepłownictwa odpadowego. – Mamy teraz trilog dotyczący zmian w tej dyrektywie. To będzie bardzo ciekawa dyskusja – powiedziała. Jako przykład elastyczności i dostępności przypomniała projekt Elektrociepłowni Zabrze. – Regulator UE zaczyna się interesować już nie tylko elektroenergetyką, ale także ciepłem. Musimy zobaczyć, jak UE chce wspierać inwestycje w ciepło i kogeneracje. Prowadzimy działalność w kilku krajach, więc dla nas wyzwaniem będzie implementacja tych przepisów w tych państwach – stwierdziła.

Prezes INSTAL-FILTER S.A., Mirosław Litke powiedział, że w ostatnim czasie polska energetyka znacząco ograniczyła emisję. Dodał, że pojawiły się nowe mechanizmy wsparcia, w tym także środki z UE, które pozwalają na tańszą produkcję urządzeń spełniających wymogi nowych norm emisji.

Niewystarczające taryfy na ciepło

Marcin Lewandowski, członek Zarządu Grupa GPEC powiedział, że w zakresie taryfy na ciepło zwrot jest niższy niż kapitał zakładowy, więc już na wstępie pojawia się pytanie jak sprostać inwestycjom w cieple w miastach powiatowych. – W Gdańsku odtwarzamy infrastrukturę i budujemy trzy razy więcej, jednak z samej taryfy ten biznes się nie zwróci. Mamy nowe produkty i usługi, oferujemy znacznie więcej niż tylko dostawa ciepła – powiedział Lewandowski.

Dr inż. Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. powiedział, że biznes ciepłowniczy jest regulowany, a przez to stać go na bieżącą działalność i drobne remonty. Jednak wszystkie firmy ciepłownicze mają za zadanie sprostać wymaganiu prawa UE. Jego firma stawia na duoblok wykorzystujący m.in. RDF. Podkreślił, że w świetle taryfy URE inwestycje są nie do sfinalizowania.

EBI gotowe pomóc

Vasco Amaral Cunha, Senior Banker w Europejskim Banku Inwestycyjnym powiedział, że dla Polski przeznaczono na wsparcie łącznie 5 mld zł, ekwiwalent w złotówkach, a dodatkowo bank oferuje długi termin zapadalności – 25 lat. – Dla nas projekt musi być zgodny z polityką UE i wypełniać ten cel. Najciekawsze są dla nas te, które dotyczą zielonych technologii, kogeneracji czy projekty mające na celu redukowanie emisji. Wspieramy także regiony, które są mniej rozwinięte. To dotyczy całej Polski – wyjaśniał. Ilona Kotecka Fernandes, Senior Banker w Europejskim Banku Inwestycyjnym dodała, że projekt jest wspierany, jeśli jego wartość sięga 150 mln zł. – To nie jest kwota graniczna, ale to nie oznacza, że nie finansujemy także innych projektów. Mamy też inne mechanizmy, które pozwalają na wsparcie innych, mniejszych przedsięwzięć – powiedziała. Precyzowała, że do uzyskania wsparcia konieczny jest design project (wystarczy biznesplan), a na wstępie nie jest potrzebna decyzja o pozwoleniu na budowę. Podkreśliła, że to co dla EBI jest największym wyzwaniem i jednocześnie oczekiwaniem to stabilność prawa.