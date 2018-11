„Rz”: Terminal LNG Corpus Christi w Luizjanie już działa

Amerykańska firma Cheniere Energy uruchomiła w Corpus Christi terminal służący do skraplania gazu ziemnego, z którego LNG dostarczane będzie do Polski – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Dostawy LNG do Polski

Gazeta zwraca uwagę, że po Sabine Pass w Luizjanie jest to drugi tego typu obiekt należący do Cheniere Energy. Z obydwu LNG wysyłane będzie do terminalu w Świnoujściu.

„Rzeczpospolita” przypomina, że na początku listopada PGNiG zawarł z Cheniere Energy umowę, na podstawie której przez 24 lata LNG z USA dostarczane będzie do Polski. Zgodnie z umową w latach 2019-2022 do naszego kraju dotrze łącznie około 0,52 mln ton LNG, czyli około 0,7 mld m sześc. gazu po regazyfikacji. W latach 2023-2042 ilość ta wzrośnie i będzie to około 29 mln ton LNG, czyli około 39 mld m sześc. gazu po regazyfikacji (rocznie ok. 1,95 mld m sześc.).

– Uzgodnione warunki umowy, w tym konkurencyjna cena, są w pełni satysfakcjonujące dla PGNiG. Dzięki tej umowie będziemy dysponowali regularnymi, rosnącymi dostawami LNG z USA już od 2019 roku – mówił niedawno cytowany przez gazetę prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Rzeczpospolita