TASS: Czechy szykują się na Nord Stream 2

Ministerstwo energetyki Rosji informuje, że Czesi zamierzają przygotować system przesyłowy do odbioru gazu z Nord Stream 2. Brakuje informacji strony czeskiej na ten temat.

W stanowisku ministerstwa energetyki Rosji z posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej, przemysłowej i naukowo-technicznej z 18 września można znaleźć informację o tym, że Rosjanie poinformowali Czechów o postępach projektu Nord Stream 2. To gazociąg z Rosji do Niemiec, który miałby dostarczać gaz do Europy Środkowo-Wschodniej. Jego niemiecka odnoga EUGAL ma kończyć bieg na granicy niemiecko-czeskiej, skąd gaz trafiałby dalej przez infrastrukturę Czech.

– Czescy partnerzy poinformowali nas o przygotowaniach do zwiększenia przepustowości systemu przesyłowego Republiki Czeskiej w ramach implementacji projektu Nord Stream 2, a także o planach zwiększenia dostaw rosyjskiego gazu przez ropociąg Drużba – czytamy w stanowisku cytowanym przez agencję TASS. Na stronie ministerstwa gospodarki i handlu Czech brakuje informacji o spotkaniu z Rosjanami.

TASS/Wojciech Jakóbik