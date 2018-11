Podwyżki cen energii również w Czechach

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, CEZ, największy producent i sprzedawca energii w Czechach, zasygnalizował plan podniesienia przyszłorocznych cen energii dla odbiorców końcowych. Taki ma być efekt wyższych kosztów uprawnień do emisji CO2. Z tego powodu przyszłoroczne ceny energii chcą podnieść także polskie koncerny energetyczne, ale znacznie bardziej niż CEZ.

Jak podał czeski portal „Ceske Noviny”, największy producent i dostawca energii w Czechach – CEZ – chce podnieść przyszłoroczne ceny energii o 8 proc. Jak tłumaczy się czeska grupa, to efekt wzrostu hurtowych cen energii, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały się zwiększyć o połowę i są obecnie trzykrotnie wyższe od cen notowanych na praskiej giełdzie w roku 2016.

CEZ już w tym roku zwiększył ceny dla klientów nieposiadających gwarancji stałej ceny, w przypadku których podwyżki od połowy br. wyniosły średnio 4 proc.

Czym największa czeska grupa energetyczna tłumaczy takie działania? CEZ wymienia – obok wzrostu cen uprawnień do emisji – także rosnące ceny surowców z powodu dobrej koniunktury gospodarczej.

Większościowym udziałowcem CEZ pozostaje czeskie państwo, mające około 70 proc. udziałów. W ubiegłym roku czeskiej grupie udało się zwiększyć zysk netto aż o 30 proc., do poziomu 19 mld koron – mimo, że w tym czasie przychody CEZ spadły o 20 proc. do poziomu 201,9 mld koron.

W Czechach CEZ posiada 11 elektrowni węglowych oraz dwie elektrownie jądrowe. Oprócz tych instalacji czeska grupa eksploatuje niemal 40 elektrowni wodnych, kilkanaście elektrowni fotowoltaicznych, elektrownie biomasowe i biogazowe, a także farmy wiatrowe – w tym największą w Europie lądową farmę wiatrową o mocy 600 MW, która znajduje się w Rumunii.

W tym roku CEZ zdecydował się na sprzedanie elektrowni węglowej o mocy 1,26 GW, która składa się z sześciu bloków o mocy 210 MW każdy i która jest zlokalizowana w bułgarskiej Warnie, mieście położonym nad Morzem Czarnym.

Elektrownia w Warnie była dotąd największym tego rodzaju aktywem w portfolio czeskiej grupy. Teraz największą elektrownią węglową CEZ będzie znajdująca się w Czechach elektrownia Prunerov złożona z 5 bloków o mocy 210 MW każdy.

Według unijnej agencji statystycznej Eurostat, przeciętne koszty energii dla gospodarstw domowych w Czechach w 2017 r. wynosiły ok. 0,15 EUR/kWh, czyli były na poziomie zbliżonym do kosztów energii dla odbiorców korzystających z taryfy G w Polsce. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosiła ok. 0,2 EUR/kWh.

Gramwzielone.pl/CIRE.pl