Ministerstwo Środowiska odpowiada PAS: Etykiety energetyczne zabiłyby Czyste Powietrze

Zdaniem ministerstwa środowiska wprowadzenie etykiet energetycznych na paliwa stałe „uczyniłoby martwym” program walki ze smogiem zwany „Czyste Powietrze”.



PAS wytyka błędy resortowi

Polski Alarm Smogowy alarmował, że Program Czyste Powietrze, dedykowany walce ze smogiem jest niezgodny z przepisami prawa unijnego, które zezwalają na finansowanie jedynie urządzeń spełniających najwyższe klasy energetyczne potwierdzone etykietą energetyczną. Wsparcie dla dużej części kotłów na paliwa stałe (węgiel, drewno) jest nielegalne. Resort odniósł się do tych zarzutów w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Objęcie wprowadzenie warunku klasy A i A+ dla kotłów na paliwa stałe uczyniłoby w tym zakresie program martwym oraz pozbawiłoby możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby o najniższych dochodach – argumentuje resort środowiska.

Polski Alarm Smogowy złożył wniosek do prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dostosowanie Programu priorytetowego Czyste Powietrze do wymogów prawa Unii Europejskiej. – W Programie Czyste Powietrze dla kotłów na węgiel i biomasę nie określono wymogów klasy energetycznej. Co ciekawe, wymóg klas energetycznych wprowadzono dla kotłów gazowych i olejowych (minimum klasa energetyczna A) czy pomp ciepła (minimum klasa A+) – argumentował wówczas PAS.

„Kotły węglowe tak, ale pod szczególnymi warunkami”

Ministerstwo Środowiska, zapytane przez portal BiznesAlert.pl, wyjaśnia zapisy tego programu. Zgodnie z zapisami programu priorytetowego Czyste Powietrze, dofinansowanie kotłów na paliwo stałe (na węgiel, a od 1 lipca 2019 roku również opalane biomasą) jest znacznie ograniczone i zabezpieczone restrykcyjnymi – jak twierdzi resort – warunkami. – Dopuszczono finansowanie kotłów tego typu wyłącznie w przypadku, gdy podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie – zaznacza MŚ.

Zdaniem resortu, przy ustalaniu warunków dofinansowania wzięto pod uwagę, że nie wszyscy mieszkańcy mają w zasięgu miejską sieć ciepłowniczą lub gazową. Program w pierwszej kolejności jest skierowany do osób o najniższych dochodach, dlatego należało liczyć się z faktem, iż pozostałe dostępne źródła ciepła, poza kotłami na paliwa stałe, nie będą w zasięgu możliwości finansowych takich wnioskodawców: pompy ciepła – ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, kotły olejowe i ogrzewanie elektryczne – na eksploatacyjne.

– Należało zatem dopuścić dofinansowanie kotłów na węgiel i biomasę, o możliwie najwyższej efektywności energetycznej i najniższej emisyjności, ale dostępnych na rynku polskim. Posłużono się wymogami, określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189, określającymi minimalną sezonową sprawność energetyczną[1].. Parametr ten stosuje się do określenia klasy efektywności energetycznej, wg rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187, wskazanego w Pana wniosku – tłumaczy biuro prasowe MŚ.

Klasy energetyczne kotłów

Resort przedstawia także prawną podkładkę takiej interpretacji. Jego zdaniem zarówno w zapisach aktów wykonawczych, dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, znajduje się również rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189. – Obecnie na rynku polskim znajdują się w ofercie kotły na biomasę (pelet), które są w większości zakwalifikowane do klasy A+. Dostępne na rynku kotły na węgiel, podobne pod względem konstrukcji i parametrów do opalanych biomasą, posiadają klasę energetyczną co najwyżej B. Wynika to ze sposobu liczenia klasy energetycznej, gdzie kocioł na biomasę ma wyższy współczynnik przeliczeniowy z tytułu zaliczania biomasy do OZE. Z tego względu niemożliwe było wprowadzenie wymagań dla kotłów opalanych paliwem stałym według klas efektywności, ponieważ wykluczone byłyby wszystkie kotły węglowe, oferowane na rynku, mimo, iż warunki programu wymuszają stosowanie urządzeń o wysokiej efektywności energetycznej – czytamy.

-Odnośnie zarzutów PAS, resort podkreśla, wprowadzenie warunku klasy A i A+ dla kotłów na paliwa stałe uczyniłoby w tym zakresie program martwym oraz pozbawiłoby możliwości uzyskania dofinansowania przez osoby o najniższych dochodach, a w konsekwencji uniemożliwiłoby likwidację uciążliwych, nieefektywnych kotłów. W efekcie spowodowałoby to brak możliwości realizacji celów programu – podaje resort.

Postulat o ustalenie najwyższych dwu istotnie licznych klas efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i odpowiednie uzupełnienie Załącznika nr 1 programu Czyste powietrze „Wymagania Techniczne”, jest zdaniem resortu możliwe do zrealizowania pod warunkami uwagami i wątpliwościami. I tu podaje on zapisy prawa UE:

1. W zapisach punktu 17. preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 14 lipca 2017 roku, ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE zauważa się, że tempo postępu technicznego w zakresie wytwarzanie produktów efektywniejszych energetycznie jest powolne i znaczne oszczędności energii można osiągnąć dzięki wydajnym technologiom wykorzystującym paliwa kopalne. W pkt. 17. wskazano m.in., że: „etykietowanie energetyczne produktów do ogrzewania pomieszczeń i wody zostało wprowadzone dopiero niedawno a tempo postępu technicznego w tych grupach produktów jest względnie niskie …. Znaczne oszczędności energii można osiągnąć już dzięki najwydajniejszym technologiom wykorzystującym paliwa kopalne …. Ponieważ rynek ogrzewania pomieszczeń i wody będzie przechodził w wolnym tempie na technologie odnawialne, zmiany skali etykiet energetycznych (na A – przyp. własny) należy dokonać na późniejszym etapie.”

2. Przywołany piśmie artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1369, budzi wątpliwości interpretacyjne w zakresie wyrażenia „najwyższych dwu istotnie licznych klas efektywności energetycznej”. Nie do końca jest jasne co oznacza określenie „istotnie liczne”? Czy istotnie liczne odnosi się np. oddzielnie do kotłów na węgiel i biomasę, czy dla grupy obejmującej łącznie biomasę i węgiel”. Przy interpretacji traktującej węgiel i biomasę jako grupy oddzielne, wg określenia „istotnie liczne” dopuszczone do finansowania byłyby kotły na węgiel klasy B i C., które to klasy są obecnie najwyższymi klasami w odniesieniu do kotłów na węgiel dostępnych na polskim rynku.

Węgiel tak, ale są warunki

Resort tłumaczy także, że dotacje dla pieców węglowych najwyższej klasy nie jest sprzeczne z prawem UE. – Nie ma żadnej sprzeczności z prawem unijnym, ponieważ wsparcie w ramach Programu Czyste Powietrze jest udzielane tylko i wyłącznie na piece o najwyższej klasie energetycznej – kl. 5 i wyższej. Mało tego program przewiduje, że wsparcie na wymianę lub zakup kotłów na paliwo stałe jest możliwe tylko wtedy, gdy nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej – tłumaczy Ministerstwo Środowiska.

