Czyżewski: Elektromobilności nie da się zatrzymać, więc trzeba się do niej przyłączyć

Interes publiczny w wspieraniu elektromobilności polega an tym, że jesteśmy na ścieżce rozwoju, gdzie do 2050 roku przybędzie 3 mld ludzi. Musi nastąpić przełom, jednym z nich jest elektromobilność, a szerszej emobilność- powiedział główny ekonomista PKN Orlen, Adam Czyżewski podczas panelu „Public authorities role in creating a market for EV’s” odbywającego się w czasie ImpactMobility 18 w Katowicach.



Dodał także, że zmierzamy w stronę pojazdów autonomicznych, współdzielonych. – Cały problem polega na tym, że pojazdów powinno być mniej, dlatego dużą popularnością będą się cieszyć rozwiązania współdzielenia. Elektromobilność to trend, którego nie da powstrzymać, a jeśli tak to trzeba się do tego przyłączyć. Orlen, chce nadal dostarczać paliwo, które będzie się zmieniać. Mamy własną produkcję energii elektrycznej w blokach parowo – gazowych. Mamy wreszcie własnych klientów, którym chcemy oferować nowe usługi – dodał. Podkreślił, że nowa motoryzacja, jak baterie to także petrochemia, i dlatego spółka wyda ponad 8 mld zł na rozwój tego sektora, aby tworzyć zaawansowane komponenty chemiczne czy wreszcie biopaliwa. – Przyszłością będzie także wodór, jako ogniwo wytwarzające energię na pokładzie pojazdu – dodał.

– Wspierając elektromobilność wspiera się rozwój rynku, a także realizuje się potrzeby społeczeństwa jak poprawa jakości powietrza. Elektromobilność powinna rozwiać się stronę dostępności i realizować potrzeby społeczeństwa- podkreśliła Izabela Żmudka, wiceprezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dodała, że NCBiR koncentruje się szeroko, horyzontalnie na wspieraniu tego trendu. – Jednym z rozwiązań jest tzw. szybka ścieżka wsparcia dla strartupów lub dla dużych firm z sektora. Mamy też program InnoMoto, wspierający specjalnie ten trend. Współpracujemy, także z dużymi, państwowymi firanami jak Poczta Polska, w zakresie stworzenia niskoemisyjnego pojazdu dostawczego. Jest też program Inteligentny Transport Bezemisyjny. Program jest dedykowany 26 miastom i aglomeracji Górnośląskiej. Tworzymy także instrument finansowy CVC z Tauronem i PGE uwzględniający elektromobilność – powiedziała.

Podkreśliła, że kolejnym wyzwaniem będzie autonomiczność pojazdów, i to jej zdaniem będzie kolejną rewolucją, co zmieni filozofię poruszania się, a samo NCBiR także pracuje nad takimi rozwiązaniami. Z tą tezą zgodził się także Adam Czyżewski, podkreślił jednak to także wyzwanie na regulacjami prawnymi i odpowiedzialności za użytkowanie pojazdów na drogach.