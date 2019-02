Dąbrowski: Przyszłością PGE EC są kogeneracyjne źródła gazowe

PGE Energia Ciepła nie widząc przyszłości w węglu przygotowuje nowe inwestycje gazowe i geotermalne – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

– Czy tego chcemy, czy nie, Europa dąży do wyeliminowania węgla. Nie możemy więc zaklinać rzeczywistości. Nasza strategia inwestycyjna koncentruje się na budowie kogeneracyjnych źródeł gazowych. W ten sposób przygotowujemy się do realizacji europejskiej polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych – powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Energia Ciepła.

Do 2027 r. PGE EC chce zbudować nowe źródła o łącznej mocy 1000 MW, większość z nich będzie zasilana gazem. Spółka ma już zaplanowane inwestycje we Wrocławiu, Gdyni, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu. Prowadzi już też rozmowy z Gaz-Systemem na temat budowy gazociągów dostarczających paliwo do nowych źródeł. Konsekwencją realizacji tych planów będzie zmiana struktury produkcji PGE EC. Już w 2025 r. połowa jej produkcji ciepła będzie pochodzić ze źródeł innych niż węglowe – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Poza budową źródeł gazowych PGE EC analizuje też inwestycje w źródła geotermalne i współspalanie biomasy. Spółka analizuje geologię i wodę w okolicach Zgierza, gdzie ma ona temperaturę 70-80 stopni. Na tą inwestycję PGE EC będzie starała się o zewnętrzne dofinansowanie, m.in. z NFOŚiGW.

PGE EC analizuje również współspalanie biomasy i termiczne przetwarzanie odpadów. W niektórych lokalizacjach spółka mogłaby dostosować kotły do tego paliwa, ale obecnie analizuje opłacalność tych inwestycji – podaje „Puls Biznesu”.

Puls Biznesu/CIRE.PL