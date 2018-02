Przeciek: Dania osądzi Nord Stream 2

Z nieoficjalnych informacji Fair Energy EU wynika, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Danii rozpoczyna pracę nad oceną tego, czy gazociąg Nord Stream 2 jest zgodny z interesami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa.

The Danish foreign ministry is starting work to assess whether the Nord Stream 2 gas pipeline project is in line with the country’s foreign and security policy interests #Nordstream2 #Denmark

