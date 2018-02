Rosja chce uniknąć uderzenia Danii w Nord Stream 2

Rosja przekonuje, że Dania i Unia Europejska powinny zgodzić się na budowę kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2 w oparciu o przepisy, które obowiązywały w momencie złożenia wniosku. Tymczasem Duńczycy krytykują politykę bezpieczeństwa Rosji. Nowa regulacja mogłaby im pozwolić ocenić proponowany gazociąg z tego punktu widzenia.

Pod koniec listopada ubiegłego roku duński parlament przyjął ustawę, która zezwala rządowi na odrzucanie projektów rurociągów ze względu na zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub polityki zagranicznej. Weszła w życie 1 stycznia tego roku.

– Wniosek o udzielenie zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2 należy rozpatrzyć w oparciu o prawo, które obowiązywało w Danii oraz Unii Europejskiej w momencie jego złożenia, czyli w kwietniu ubiegłego roku – powiedział minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow po spotkaniu w Moskwie z szefem duńskiej dyplomacji Andersem Samuelsenem.

– W trakcie spotkania poruszyliśmy temat rozpatrzenia przez Danię wniosku o udzielenie zgody na budowę gazociągu Nord Stream 2 na jej wodach terytorialnych. Podkreśliłem nasze stanowisko, że wniosek powinien być rozpatrzony w oparciu o prawo, które obowiązywało w Danii oraz całej Unii Europejskiej w momencie, w którym został złożony – powiedział Ławrow.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii do momentu publikacji tego materiału nie wydało oświadczenia po spotkaniu. Przed wizytą w Moskwie szef duńskiej dyplomacji stwierdził, że Dania i Rosja mają odmienne poglądy na różne kwestie. – Jasne jest, że jednym z tematów, który poruszę w rozmowach będzie rosyjska agresja na Ukrainie, podobnie jak jej pewne siebie zachowanie w odniesieniu do krajów bałtyckich i na Morzu Bałtyckim, co my jasno potępiamy – powiedział Samuelsen. Nie odniósł się jednak do projektu Nord Stream 2.

Rosjanie mają plan B

Wcześniej spółka odpowiedzialna za budowę kontrowersyjnego gazociągu poinformowała o tym, że opracowała alternatywną trasę magistrali w sytuacja przyjęcia przez Kopenhagę wspomnianej ustawy. Wówczas nowa trasa rurociągu miałby omijać terytorium Danii i byłaby o 10 km dłuższa od wcześniej planowanej. To pozwoliłoby Rosjanom na uniknięcie opóźnień w realizacji projektu.

Plany może pokrzyżować Komisja Europejska

Ponadto budowę połączenia mogą opóźnić rozmowy Komisji Europejskiej z Rosją na temat reżimu prawnego dla Nord Stream 2. W tym celu Bruksela chce uzyskać od państw członkowskich mandat do prowadzenia w ich imieniu negocjacji. Strona rosyjska uważa działania Unii za sabotowanie projektu i nie widzi potrzeby dodatkowych rozmów w tym zakresie. Bruksela może także objąć Nord Stream 2 regulacjami unijnymi, poprzez zmianę definicji interkonektora w ramach dyrektywy gazowej.

Nord Stream 2

Pierwszy gazociąg z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie – Nord Stream – został oddany do eksploatacji w 2012 roku. Jego przepustowość wynosi 55 mld m sześc. rocznie. Przez Nord Stream 2 będzie mogła płynąć taka sama ilość gazu. Planowany gazociąg może zagrozić rozwojowi rynku w regionie i potencjalnej konkurencji w postaci dostaw z nowych, nierosyjskich źródeł.

