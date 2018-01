Morawiecki: USA podzielają obawy Polski ws. Nord Stream 2

W trakcie trwającego w Davos Światowego Forum Ekonomicznego premier Mateusz Morawiecki spotkał się z amerykańskim sekretarzem energii Rickiem Perry’m. Po rozmowie szef polskiego rządu stwierdził, że Waszyngton podziela zdanie Warszawy na temat budowy kontrowersyjnego gazociągu Nord Stream 2.

– Rozmawialiśmy o wielu sprawach, został poruszony także w bardzo, bardzo dużych szczegółach projekt Nord Stream 2. Stany Zjednoczone również uważają, że dalsza monopolizacja dostaw gazu do Europy może nie tylko zmniejszyć konkurencyjność Europy, ale także doprowadzić do większego uzależnienia od Rosji. Odcięcie de facto Ukrainy od systemu przesyłowego czy możliwość jej eliminacji z przesyłu gazu do Europy może spowodować też poważne turbulencje w zakresie bezpieczeństwa – powiedział cytowany przez Dziennik Gazetę Prawną Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył szef rządu Polska prowadzi szeroko zakrojone rozmowy na temat wprowadzenia zasad trzeciego pakietu energetycznego do dyrektywy gazowej. – W tym celu potrzebujemy rzeczywiście koalicji państw. Wiele krajów ma bardzo podobne zdanie do nas, ale temat nie jest łatwy ponieważ Rosjanie sprzęgli swoje interesy z Niemcami, a to jest bardzo silna koalicja – podkreślił.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbywa się w dniach 23-26 stycznia.

Wśród uczestników dorocznego spotkania światowych liderów politycznych, szefów najważniejszych międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, ekonomistów, politologów, bankierów, prezesów koncernów, szefów organizacji pozarządowych i znanych osobistości, są prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

Dziennik Gazeta Prawna/Polska Agencja Prasowa

AKTUALIZACJA: 24.01.2018 godz. 12:51 [dodano wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego]