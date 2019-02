DGP: Dziś ruszą rozmowy o przyszłości odkrywki Złoczew

Dziś w Łodzi, w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mają odbyć się rozmowy dotyczące kopalni odkrywkowej Złoczew – potencjalnego źródła paliwa dla Elektrowni Bełchatów – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Gazeta przypomina, że PGE potrzebuje decyzji dotyczących przyszłej bazy paliwowej dla Elektrowni Bełchatów. Złoża z odkrywki Bełchatów zostaną wyczerpanie w ciągu dwóch lat, a z odkrywki Szczerców – maksymalnie do 2035 r. 8 listopada ubiegłego roku grupa złożyła do Ministerstwa Środowiska wniosek o udzielenie koncesji wydobywczej na złoże Złoczew. Jednocześnie prowadzone są analizy różnych wariantów transportu paliwa do elektrowni.

– Zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego w okolicy Złoczewa jest jedną ze strategicznych opcji rozwoju PGE obok morskich farm wiatrowych i projektu jądrowego po 2020 r. PGE, zgodnie ze strategią, kontynuuje przygotowania do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji – powiedział cytowany przez DGP Maciej Szczepaniuk, rzecznik PGE.

„Złoża Kopalni Bełchatów mogą być eksploatowane jeszcze od 14 do 22 lat. W związku z tym marszałek województwa łódzkiego uważa, że powinno być kontynuowane wydobycie tego surowca. Naturalne wydaje się, by działo się to w najbliższym sąsiedztwie Bełchatowa. I nie chodzi tylko o względy ekonomiczne, ale przede wszystkim ludzkie, żeby zapewnić pracę i byt mieszkańcom. Koncepcja rozwoju regionu nie może być jednak oderwana od koncepcji rozwojowej rządu. Dlatego temat jest podejmowany na posiedzeniu WRDS, na którym uczestnicy chcą poznać stanowisko ministerstwa i pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe” ‒ napisał cytowany przez DGP łódzki urząd marszałkowski w odpowiedzi na pytania gazety.

W PGE zwraca się jednak nieoficjalnie uwagę, że realizacja inwestycji w Złoczewie wymaga uwzględnienia węgla brunatnego w PEP2040, akceptacji UE i zapewnienia finansowania, co w przypadku energetyki węglowej jest coraz trudniejsze – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE.PL