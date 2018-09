DGP: W sprawie Krupińskiego Tamar Resources pisał jednak do prezydenta

W dniu wczorajszym Reuters informował, że brytyjski fundusz private equity Tamar Resources, poskarżył się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego na ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie kopalni Krupiński. Według „Dziennika Gazety Prawnej” list w tej sprawie złożony został jednak w Kancelarii Prezydenta.

Chodzi o odmowę poparcia przez ministra energii projektu zakupu przez Tamar Resources likwidowanej kopalni węgla Krupiński i jest reakcją na ogłoszenie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń przetargu na zamknięcie szybów kopalni, co oznaczałoby brak możliwości dalszej eksploatacji.

„Poinformowano nas o obawach Ministerstwa Energii, że w wyniku nabycia kopalni postawilibyśmy Jastrzębską Spółkę Węglową w trudnej sytuacji, ujawniając przyczyny zamknięcia. Chcielibyśmy zaznaczyć, że nie mamy w tym żadnego interesu” – miał napisać prezes Tamaru George Rogers w cytowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” liście przekazanym Kancelarii Prezydenta.

Gazeta przypomina, że Tamar Resources przy wsparciu funduszu Greenstone chce reaktywować zamknięty półtora roku temu zakład wydobywczy w Suszcu, który w 10 lat miał 1 mld zł strat. Firma chce zainwestować w kopalni 600 mln zł i chce rozpocząć eksploatację złóż węgla koksowego. Brytyjski fundusz mają już zgodę Komisji Europejskiej na odkupienie kopalni pod warunkiem zwrotu pomocy publicznej udzielonej przez państwo polskie na jej likwidację. Jest to kwota ok. 150 mln zł.

Propozycji Tamar Resources sprzeciwia się jednak Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Według związkowców planowana wkrótce likwidacja szybów nie tylko zniweluje plany reaktywacji, ale i alternatywnej budowy na tym terenie elektrowni szczytowo -pompowej – czytamy w DGP.

Z informacji gazety wynika, że środki na projekt w Polsce są zarezerwowane tylko do końca roku. – Jeśli szyby zostaną zasypane, to koszt reaktywacji kopalni znacząco wzrośnie. To będzie nieopłacalne – twierdzą cytowane przez DGP osoby zbliżone do Tamaru.

