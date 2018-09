Dzień otwarty w Elektrowni Dolna Odra

O tym jak przebiega proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak wyglądają kluczowe instalacje wytwórcze, nastawnia blokowa, co to jest i do czego służy młyn węglowy, z jakiego paliwa korzysta elektrownia, co wydobywa się z komina, mogli się przekonać odwiedzający Elektrownię Dolna Odra podczas Dnia Otwartego, który odbył się 15 września 2018 r. Tego dnia elektrownię odwiedziło aż 70 osób.

Najliczniejszą grupą zwiedzających była młodzież, którą interesowało jak „od kuchni” działa największa w województwie zachodniopomorskim elektrownia konwencjonalna. Wśród zwiedzających nie zabrakło również rodzin pracowników, które chętnie skorzystały z możliwości zobaczenia miejsca pracy swoich najbliższych. Elektrownia Dolna Odra to jeden z największych pracodawców w regionie, a branża energetyczna i możliwość zdobycia wiedzy na temat tego, w jaki sposób powstaje prąd, jest dla wielu sporą atrakcją.

Po czterech latach przerwy postanowiliśmy ponownie zorganizować Dzień Otwarty w Elektrowni Dolna Odra. Zależy nam, aby każdy mógł na własne oczy przekonać się jak wygląda proces wytwarzania energii w elektrowniach należących do PGE GiEK. Wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji prądu nie wygląda dzisiaj tak, jak jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj liczy się przede wszystkim dbałość o środowisko naturalne i my to rozumiemy. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, należąca do PGE GiEK Elektrownia Dolna Odra, zmniejszyła znacząco emisję do atmosfery, tak na przykład emisja dwutlenku azotu została zredukowana o ponad 80 proc., a pyłu i dwutlenku siarki aż o ponad 90%. W Elektrowni Dolna Odra ciągle modernizuje się procesy produkcji energii elektrycznej i ciepła tak, by odbywały się z jak najmniejszą szkodą dla środowiska – podkreśla Sławomir Zawada prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Wycieczki po Elektrowni Dolna Odra oprowadzali dobrze przygotowani przewodnicy, którzy odpowiadali nawet na bardzo trudne i szczegółowe pytania zwiedzających. Dotyczyły one nie tylko infrastruktury i produkcji energii, ale również specyfiki pracy czy sposobów pozyskiwania surowców energetycznych. Przed rozpoczęciem zwiedzania uczestnicy Dnia Otwartego mogli zobaczyć prezentację multimedialną poświęconą tematyce funkcjonowania Elektrowni Dolna Odra.

PGE GiEK