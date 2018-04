Dzień Ziemi: Gaz-System i PGNiG sprzątają na Żeraniu

Pracownicy GAZ-SYSTEM, PGNIG TERMIKA oraz PG Wody Polskie, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi, wzięli udział w akcji porządkowania terenów nad Kanałem Żerańskim. Na trasie wzdłuż planowanego gazociągu do EC Żerań w ciągu kilku godzin udało się zebrać kilkaset kilogramów śmieci.

Jak co roku, 22 kwietnia, organizowany jest Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych i podkreślanie dbałości o najbliższe otoczenie. Z niewielkim wyprzedzeniem, w piątek 20 kwietnia, grupa ok. 50 pracowników obu spółek rozpoczęła sprzątanie na warszawskiej Białołęce. Tereny, które zostały uprzątnięte to brzegi Kanału Żerańskiego od rejonu Portu Żerańskiego do granicy z Gminą Nieporęt.

Początkowym etapem inwestycji, której celem jest doprowadzenie paliwa gazowego z tłoczni w Rembelszczyźnie do EC Żerań, było usunięcie drzew z wytyczonego pasa budowlano-montażowego. – Ujawniło to bardzo duże ilości zalegających tam śmieci, które potwierdzały wieloletnie zaniedbania na tych poprzemysłowych terenach. – podkreślił przedstawiciel GAZ-SYSTEM, Dyrektor Oddziału w Rembelszczyźnie Artur Jastrzębski.

Nawiązując do przeprowadzonych pod koniec 2017 roku konsultacji społecznych, Dyrektor Jastrzębski, podkreślił determinację inwestora, aby w przyszłości przy udziale zainteresowanych stron, obszar ten pozwalał na bezpieczny odpoczynek i rekreację. Zaznaczył także, że sprzątającym pracownikom udało się wypełnić po brzegi trzy kontenery, każdy o pojemności 7 m³. Prawie połowa zebranych odpadów, w szczególności opakowania szklane, została poddana recyklingowi – powiedziała Marta Marcinow, uczestniczka akcji.

Parametry nowego bloku pozwolą na utrzymanie mocy wytwórczych na poziomie zapewniającym nieprzerwane dostawy ciepła systemu warszawskiego, przy zachowaniu konkurencyjności cen dla mieszkańców Warszawy. Budowany blok parowo-gazowy na Żeraniu ma zastąpić uruchomione w 1954 r. kotły węglowe. Nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej w EC Żerań o ok. 55 procent i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji warszawskiej.

