EBOR może wesprzeć rozwój elektromobilności w Polsce

Według doniesień agencji Reuters, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) może wspomóc rozwój elektromobilności w Polsce oraz rządowe plany poprawy stanu powietrza.

EBOR powstał w 1991 roku w celu ułatwienia państwom Europy Środkowo-Wschodniej przejścia do gospodarki rynkowej. Jego udziałowcami jest obecnie 66 państw, Unia Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Na czele instytucji stoi Brytyjczyk sir Suma Chakrabarti.

Jak powiedział agencji Reuters Grzegorz Zieliński, dyrektor EBOR w Polsce:

„Będziemy zachwyceni wspierając przedwsięwzięcia związane z elektromobilnością, zarówno z zakresu transportu publicznego, jak i innych projektów, które mogą doprowadzić do rozwoju tego sektora”.

Grzegorz Zieliński ujawnił, że EBOR mógłby np. udzielić pomocy finansowej niektórym miastom planującym zakup autobusów elektrycznych. Bank jest ponadto gotowy by wesprzeć budowę pierwszy morskich farm wiatrowych w Polsce. Najbardziej zaawansowane projekty w tej dziedzinie są obecnie rozwijane przez Polenergię. Plany zakładają, że Morska Farma Wiatrowa Polenergia Bałtyk III zostanie uruchomiona w 2022 r., zaś Morska Farma Polenergia Bałtyk II w 2026 r. Projekty będą realizowane we współpracy z Statoil Holding Netherlands.

Pomoc Polsce w staraniach na rzecz ochrony środowiska jest jednym z kluczowych elementów nowej strategii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, która została zatwierdzona 11 kwietnia. W najbliższym czasie EBOR zamierza wspierać Polskę podobnymi sumami jak w ciągu kilku ubiegłych lat: w 2016 r. zainwestował 780 mln euro, zaś w 2017 r. – 660 mln.

