Polskie ładowarki będą zasilać autobusy elektryczne w Paryżu

Ładowarki do elektrycznych autobusów wyprodukowane przez firmę Ekoenergetyka-Polska będą zasilać autobusy elektryczne w Paryżu. Spółka z Zielonej Góry w konsorcjum z firmą El-Cab Sp. z o.o. wygrała przetarg na dostarczenie infrastruktury ładowania dla francuskiego przewoźnika RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). Umowa obowiązuje na 2 lata z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Całkowita kwota zamówienia może wynieść 50 000 000 euro.

Ekoenergetyka wygrała przetarg

Ekoenergetyka zobowiązała się do dostarczenia co najmniej 62 ładowarek o mocy minimalnej 50 kW, zaprojektowanych zgodnie z wymogami RATP. Pierwsze zajezdniowe stacje ładowania o mocy 60 i 100 kW mają zostać dostarczone już w lutym 2019 r. Zasilą autobusy kursujące w regionie Île-de-France. Jest to najgęściej zaludniony region Francji, który skupia 18 proc. ludności kraju i obejmuje między innymi Paryż. Stacje ładowania będą maksymalnie kompaktowe, aby nie zajmować przestrzeni w zatłoczonych paryskich zajezdniach autobusowych. Wszystkie ładowarki mają być gotowe jeszcze przed końcem sierpnia 2019 r.

Umowa przewiduje nie tylko wyprodukowanie samych stacji ładujących dla RATP. Ekoenergetyka będzie odpowiedzialna za obsługę dostarczonej infrastruktury, jej uruchomienie i opcjonalnie również za serwis. Dodatkowo, firma udziela gwarancji na ładowarki na dwa lata.

3Jak powiedział Maciej Wojeński, wiceprezes firmy Ekoenergetyka-Polska: „Wygrany przetarg dla RATP to dla nas ogromny sukces. To nasze pierwsze zamówienie na rynku francuskim i to z jednym z największych operatorów we Francji. Współpraca z taką firmą jak RATP jest dla nas wyjątkowa z wielu względów. Daje nam stabilność, a jednocześnie jest dowodem zaufania, jakim darzą nas duże, znane firmy. To zamówienie i nasza dalsza ekspansja na rynkach europejskich potwierdza rewolucje mobilności, która dzieje się na naszych oczach!”.

ORPA.pl