Ekolodzy chcą, by władze Warszawy skuteczniej walczyły ze smogiem

Poprawa systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza, skuteczniejsza promocja transportu publicznego, czy wprowadzenie ograniczeń dla poruszania się samochodów z dieslem – m.in. takie postulaty formułują wobec władz stolicy organizacje ekologiczne.

Justyna Glusman ze Stowarzyszenia Miłośników Ochoty „Ochocianie” oraz przewodnicząca komisji dialogu społecznego ds. środowiska przyrodniczego przy biurze ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy oceniła, że władze stolicy powinny się mocniej zaangażować w walkę ze smogiem.

„Działania władz warszawskich są niewystarczające, wyrywkowe i dotyczą tylko niektórych odcinków. Powinny być one bardziej dynamiczne. W naszym raporcie postawiliśmy głównie na kwestie związane z emisjami samochodowymi, bo one są największym problemem w Warszawie” – oceniła Glusman.

Konrad Marczyński z Warszawskiego Alarmu Smogowego podkreślił, że władze Warszawy tak na prawdę zaczęły zajmować się problemem smogu w grudniu 2016 roku, kiedy z powodu dużych zanieczyszczeń powietrza wprowadzono w mieście bezpłatną komunikację miejską.

„Dzisiaj, żeby wprowadzić taką komunikację, zanieczyszczenia muszą przekraczać poziom 100 mikrogramów na metr sześcienny przez dwa dni na wszystkich stacjach pomiarowych. Władze Warszawy liczą chyba na to, że w ogóle nie będą musiały jej wprowadzać” – zaznaczył.

Marczyński dodał, że obecna polityka miejska nie zachęca do rezygnacji z poruszania się samochodami osobowymi.

„Strategie miejskie nie są w tym względzie realizowane, dokumenty leżą na półce. Polityka mobilności nie została dotąd przyjęta, a miała ona zachęcać ludzi do transportu publicznego i promować ruch pieszy. Radni nie przyjęli tego dokumentu, bo uznali, że taka polityka jest zbyt prorowerowa” – dodał prezes WAS.

Marczyński skrytykował ponadto decyzję stołecznych władz o planowanym powiększeniu liczby miejsc parkingowych w centrum miasta. „Ma to kosztować 200 mln zł. Taka decyzja w naturalny sposób zwiększy zanieczyszczenia, bo więcej osób będzie chciało wjechać do miasta” – zaznaczył.

Organizacje ekologiczne apelują do władz, by te poprawiły jakość połączeń transportu publicznego oraz węzłów transportowych. Chcą też, by miasto więcej inwestowało w ekologiczny transport (tramwaje, autobusy na gaz czy energię elektryczną). Transport publiczny, piesi oraz rowerzyści powinni mieć również preferencje przy projektowaniu oraz remontach ulic. Miasto powinno inwestować też w buspasy, szczególnie na ulicach wylotowych ze stolicy.

Ich zdaniem w Warszawie, ale po zmianach w legislacji ogólnokrajowej, powinno podnieść się też ceny parkowania dla pojazdów z silnikami diesla – preferując pojazdy np. elektryczne.

Ekolodzy chcą też, by w Warszawie wprowadzono długofalowy program nasadzeń drzew, w szczególności wzdłuż głównych ciągów ulic oraz w słabo przewietrzanych lokalizacjach.

Organizacje społeczne wnioskują też o przyspieszenie tempa prac nad opracowaniem i wdrożeniem Warszawskiego Indeksu Powietrza. Umowa w tej sprawie została podpisana z Politechniką Warszawską pod koniec 2016 roku. Ich zdaniem władze stolicy powinny uruchomić własny, niezależny od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska system punktów pomiaru zanieczyszczeń powietrza, który objąłby wszystkie stołeczne dzielnice.

Stołeczny ratusz poinformował w środę, że w czwartek zostanie zaprezentowane działanie Warszawskiego Indeksu Powietrza. Jak wyjaśniono, dzięki niemu mieszkańcy stolicy będą mogli na bieżąco sprawdzić jakość powietrza, a także poznać prognozy zmian poziomu stężeń pyłów na kolejne dni. Istotnym elementem portalu internetowego będą rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń.

WIP ma pozwolić też stołecznym władzom podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Ratusz wymienia m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.

W ubiegłym tygodniu ratusz informował, że Miejskie Zakłady Autobusowe ogłosiły przetarg na dostawę 80 autobusów gazowych. Do 2020 r. MZA dysponować mają 270 niskoemisyjnymi autobusami, co stanowić będzie 20 proc. floty. Obecnie spółka wozi pasażerów 60 nisko lub bezemisyjnymi autobusami.

Ratusz informował ponadto, że w ostatnich 12 latach miasto zakupiło 311 nowych tramwajów (281 niskopodłogowych), 1077 niskopodłogowych autobusów (w tym hybrydy, elektryki i autobusy gazowe), 35 pociągów metra Inspiro i 28 nowoczesnych pociągów SKM. Planowany jest zakup: 800 autobusów, 45 pociągów metra, 21 pociągów SKM oraz 213 tramwajów.

Polska Agencja Prasowa