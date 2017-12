Elektromobilność – finisz prac nad projektem ustawy

28 grudnia 2017 roku Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ministerstwo Energii przygotowało i przekazało Kancelarii Rady Ministrów akty wykonawcze do projektu ustawy wraz z Uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji.



Prace nad projektem ustawy trwają od kilkunastu miesięcy. W trakcie prac przygotowano konsultacje społeczne, na bazie których powstała znacznie różniąca się od pierwotnej wersja projektu. Ministerstwo Energii ma za zadanie przygotować ustawę całkowicie nową, wprowadzającą wiele pojęć do obiegu prawnego.

Polska jest zobligowana do przyjęcia ustawy porządkującej kwestie związane z paliwami alternatywnymi w związku z przyjęciem w 2014 roku dyrektywy 2014/94/UE. Obecnie prowadzona procedura prac nad projektem ma na celu uniknięcie skierowania skargi przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nad dokumentem pracowała w grudniu 2017 roku Komisja Prawnicza a wcześniej 16 listopada został on przedłożony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.

Agata Rzędowska