Elektromobilność na poważnie (RELACJA)

Zaplecze elektromobilności od A do Z – to temat drugiego panelu dyskusyjnego w trakcie konferencji zorganizowanej przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Konferencja odbyła się 18 kwietnia w Warszawie. Moderatorem dyskusji był Krzysztof Bolesta, wiceprezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Wśród panelistów byli przedstawiciele administracji i przedsiębiorstw z branży.

Dr Alicja Pawłowska, kierownik Programu E-Samochód w ministerstwie energii powiedziała, że nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych będąca obecnie przedmiotem prac zawiera kosmetyczne zamiany. Najbardziej widoczna to ta, która da możliwość pobierania opłat za wjazd do centrum, do stref niskoemisyjnego transportu. Przedstawicielka Ministerstwa Energii mówiła także o tym, że powstający Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i wprowadzana opłata emisyjna zagwarantują rozwój elektromobilności w Polsce.

Rafał Czyżewski, prezes Greenway Infrastructure Poland Sp. z.o.o., nakreślił perspektywę rozwoju infrastruktury dla pojazdów indywidualnych w Polsce. W systemie Greenway obecnie zarejestrowanych jest 1250 użytkowników. Oznacza to, że około 75 procent właścicieli aut elektrycznych korzysta z ładowarek GreenWay. Mówił także o wyzwaniach jakie czeka branżę energetyczną rewolucja związana z transportem.

Dawid Kmiecik, dyrektor Rozwoju Biznesu Heliox Automotive/E.URBAN, opowiedział o szansach na rozwój systemów ładowania autobusów w miastach, systemów opierających się o profilowane rozwiązania. Opowiedział także o doświadczeniach z Amsterdamu gdzie Heliox buduje system ładowania dla kilkudziesięciu autobusów w zajezdni. Mówił też o elektryfikacji transportu na Balearach, w której brał udział.

Zbigniew Gałuszkiewicz, prezes Megatech, mówił o rozwiązaniach bateryjnych alternatywnych do systemów litowo-jonowych pozwalających ładować samochody elektryczne w kilka minut. Rozwiązanie hybrydowe stacjonarne, o którym mówił Gałuszkiewicz rozwiązuje problem magazynowania energii i szybkiego ładowania. Egzemplarz prototypowy będzie niebawem powstawał. Symulacje komputerowe pozwalają patrzeć optymistycznie na możliwość rozwoju tego rozwiązania. Bez systemów magazynowania nie ma mowy o rozwoju elektromobilności – dodał Gałuszkiewicz.

Maciej Wojeński, wiceprezes Ekoenergetyki Polska mówił, że proces zmian zaczyna się od planowania. Ważna jest interdyscyplinarność w zespole – mówił. Inteligentne rozwiązania dają wiele możliwości rozbudowy. Jego zdaniem mniejszej firmie łatwiej dostosować rozwiązania. – Zakładamy, że infrastruktura będzie działać około 15 lat. W pięcioletniej praktyce nie spotkałem się z problemem dostępu mocy w zajezdniach lub wyznaczonych obszarach tam, gdzie o wprowadzeniu elektrycznych rozwiązań myśli się poważnie – ocenił.