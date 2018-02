Rzędowska: Elektromobilność to ewolucja a nie rewolucja

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych wraz z Cambridge Econometrics opracowała raport na temat wpływu rozwoju elektryfikacji transportu na polską gospodarkę. Koordynujący projekt Marcin Korolec i Krzysztof Bolesta (związani z FPPE) zgodnie uważają, że elektromobilność w Polsce potrzebuje wsparcia i czeka nas transformacja, która powinna przebiegać płynnie. Raport powstał przy wsparciu European Climate Foundation a wśród konsultantów raportu „Napędzamy Polską Przyszłość” byli między innymi przedstawiciele Orlen, BMW, Volvo, Tauron, Solaris, Fortum Charge and Drive, Politechniki Warszawskiej, Instytutu na rzecz ekorozwoju. W opracowaniu znajdują się cztery możliwe scenariusze według, których przebiegać będzie transformacja i do czego doprowadzi Polskę w 2050 roku – pisze Agata Rzędowska, redaktor BiznesAlert.pl.

Praca i prawo

Podczas spotkania z dziennikarzami koordynatorzy raportu mówili o tym, że konieczny będzie ze strony władz wysiłek żeby zbudować zaplecze i miejsca pracy w branży samochodowej, która wyraźnie się zmieni. Administracja i prawo powinny stwarzać samorządom przestrzeń do działania i konsekwentnej realizacji własnej polityki dotyczącej elektryfikacji transportu – zdaniem Korolca i Bolesty. Przestrzegają też, że jeśli zabraknie stanowczych działań mających na celu ograniczenie napływu samochodów spalinowych, dla których nie będzie miejsca w miastach europejskich wprowadzających strefy zero- i niskoemisyjne to Polska zostanie nimi „zalana”. Konsekwencje tego będą bardzo złe. Jeśli samochody te pojawią się w Polsce „będą blokować transformację” – mówił Marcin Korolec. Dodał także, że konieczna jest „ofensywna praca nad promocją elektryfikacji transportu i odwaga polityczna żeby zarządzić niebezpieczeństwem importu tanich Diesli”. Krzysztof Bolesta dodał, że to „wysiłek nie tylko polityczny, ale wyzwanie prawne” dla naszych władz, ponieważ trzeba umiejętnie negocjować warunki i posiadać silne argumenty oraz umieć obronić swoje racje, a najważniejsze to nie dopuścić do tego by Diesle stały się podstawą sporu, który skończy się przed Trybunałem Sprawiedliwości w Strasburgu.

Baterie i autobusy

Polską specjalnością powinna stać się według autorów raportu produkcja autobusów elektrycznych. Będą one zdobywały kolejne rynki i generowały nowe miejsca pracy.

Możliwe będzie także, jak mówił Marcin Korolec, „wyhodowanie rynku dzięki dotacjom unijnym (to nasza przewaga przed państwami „starej Unii”)”. Polska jako silny producent baterii – to teza, o której także mówił Marcin Korolec. Jeśli w Polsce będą powstawać fabryki baterii to pozwoli to na „utrzymanie przemysłowego charakteru Śląska” – zaznaczył Korolec. Oczywiście „zautomatyzowanie produkcji nie zapewni pracy wszystkim np. z sektora górniczego” – uzupełnił Krzysztof Bolesta.

Firmy rodzinne i mali przedsiębiorcy

Polska posiada ogromy potencjał drzemiący w branży motoryzacyjnej. Jest on ściśle związany z wytwarzaniem komponentów w małych często rodzinnych przedsiębiorstwach. To one są bardziej elastyczne w kwestiach modyfikacji produkcji niż ogromne koncerny i to one najszybciej zdobędą doświadczenie w produkcji komponentów do pojazdów elektrycznych. Jak mówił Marcin Korolec „stowarzyszenie producentów części już ma na radarze to, jak się transformować”.

Refleksja

Krzysztof Bolesta mówił, o tym, że wystąpi jednolity problem krajów OECD i konieczna będzie refleksja nad tym jak wyglądać będą dochody państw za kilkadziesiąt lat. Na pewno nie da się utrzymać takiego stanu rzeczy jaki jest dotychczas. Wpływy z akcyz na paliwa i trendy w konsumpcji energii elektrycznej to obszary, nad którymi trzeba się pochylić. Być może w Polsce powinno się zdaniem eksperta już teraz pomyśleć nad zmianami w opodatkowaniu paliw pod kątem szkodliwości ich emisji. Korolec zaznaczył, że obecnie „nie wystarczy być w peletonie” trzeba świadomie wpływać na to w jakim stylu się wyścig prowadzi.

Prezentacja raportu

Prezentacja Raportu odbędzie się podczas konferencji, która odbędzie się 19 lutego, w Sali pod Kopułą, w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Konferencję otworzy Pani Minister Jadwiga Emilewicz po czym nastąpi prezentacja Raportu przez jednego z Dyrektorów Cambridge Econometrics, Pana Jon’a Stenning’a.

W drugiej części wydarzenia zostały przewidziane trzy panele dyskusyjne poświęcone:

– sieciom ładowania,

– elektrycznemu transportowi publicznemu w miastach,

– innowacjom związanym z elektryfikacją transportu.

Na koniec wystąpi Pan Minister Michał Kurtyka i podsumuje wspólne dyskusje.

Konferencja odbywa się w ramach European Industry Week, organizowanego przez Komisję Europejską a jednym z patronów medialnych jest BiznesAlert.pl.