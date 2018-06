GE Power rozbuduje Elektrownię Ostrołęka?

Polimex-Mostostal poinformował w piątek, że podpisał z GE Power list intencyjny dotyczący współpracy przy budowie Elektrowni Ostrołęka C. Ma to być blok węglowy o mocy 1000 MW. GE Power wygrało przetarg na jego budowę z ofertą 6 mld zł brutto.

Ciąg dalszy negocjacji

Jak poinformował Polimex-Mostostal, w liście wyrażono intencję do zawarcia umowy podwykonawczej w zakresie jednej lub kilku z następujących opcji: prace budowlane, dostawa konstrukcji stalowych oraz montaż konstrukcji stalowych. W drodze odrębnego uzgodnienia spółki mogą podjąć także współpracę m.in. w zakresie prac projektowych.

List intencyjny obowiązuje do 30 września 2018 r. albo do momentu doręczenia drugiej stronie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od negocjacji.

W kwietniu spółka Elektrownia Ostrołęka wybrała konsorcjum GE Power i Alstom Power System jako generalnego wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C. Konsorcjum zaproponowało w ofercie wykonanie bloku energetycznego za 5,05 mld zł netto, czyli 6,02 mld zł brutto. Polimex-Mostostal w konsorcjum z Rafako także startował w tym przetargu z ofertą o wysokości prawie 9,6 mld zł brutto. W projekcie Ostrołęka C po 50 proc. udziałów mają spółki energetyczny Energa i Enea.

Nowoczesny blok na węgiel

Zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, nowy blok w Ostrołęce, obok mocy elektrycznej rzędu 1000 MW ma posiadać wysoką elastyczność, co oznacza możliwość pracy z obciążeniem od 30 do 103 proc. mocy nominalnej, sprawność elektryczną przekraczającą 45 proc., oraz wysoką dyspozycyjność – ponad 8 tys. godzin w roku.

Na razie inwestorzy nie wyrazili zgody na zawarcie kontraktu z generalnym wykonawcą. Konieczne do niej są m.in zgody rad nadzorczych. Natomiast do wydanie polecenia rozpoczęcia prac potrzeba zgód rad nadzorczych oraz wyrażenia kierunkowej zgody przez na przystąpienie do etapu budowy przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Pod koniec prezes Enei Mirosław Kowalik oświadczył, że rozmowy w sprawie modelu finansowego i „bankowalności” Ostrołęki C są zaawansowane.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wyrażał nadzieję, że budowa rozpocznie się przed końcem wakacji. Według deklaracji ministra oraz spółek energetycznych blok Ostrołęka C będzie ostatnią elektrownią węglową budowaną w Polsce.

Polska Agencja Prasowa