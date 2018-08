Energia elektryczna w telewizji

Serial „Elektryczni”, który powstał przy współpracy TV Spectrum i Grupy Tauron, przybliży widzom pracę energetyków. Podczas prezentacji pierwszego odcinka serii, w warszawskiej siedzibie spółki energetycznej pojawili się zarówno bohaterowie serialu, twórcy jak i przedstawiciele Grupy Tauron.

Serial ukazuje codzienną pracę osób, dzięki którym miliony użytkowników mogą zagotować wodę w czajniku elektrycznym, uprasować koszulę, zespawać coś, naładować baterię w telefonie. W czasie spotkania twórcy podkreślali , że chcieli dać widzom szansę wglądu w branżę, która w zasadzie jest niewidoczna, bo przecież prądu nie widać. Serial ma pokazywać zarówno codzienną pracę firmy, jak i momenty kryzysowe. Ma pokazać relacje między pracownikami oraz nowoczesne technologie towarzyszące wytwarzaniu energii.

Jaworzno na pierwszym planie

Wyjątkowo ciekawe wydaje się pokazanie budowanego przez Tauron nowego bloku węglowego 910 MW w Jaworznie. Na premierze był jeden z pracowników tej elektrowni Dyżurny Inżynier Ruchu Krzysztof Sokół, jednocześnie bohater filmu. Warto wypatrywać go w pierwszym odcinku serialu, w którym opowiada o tym „co jara” energetyka. Dla niego wybór ścieżki kariery związanej z branżą energetyczną był naturalny. Początki jego edukacji to technikum przyzakładowe, członkowie jego rodziny też są związani z przemysłem. To ważny element serii, ponieważ energetyka boryka się dziś z problemem braku kadr, przewiduje się, że braki te będą się pogłębiać. Być może taka forma prezentacji branży zainteresuje młodych ludzi na tyle, by rozważyli kierunki nauki związane z nowymi technologiami i wytwarzaniem energii.

Polska z lotu ptaka

Atutem serialu niewątpliwie jest wizualizacja danych. Wiele ze scen kręcono przy pomocy dronów, pokazując przy okazji niedostępne dla przeciętnego człowieka tereny z lotu ptaka. Wykorzystano także kamery GoPro, nadając całości dynamizmu i lepiej ukazując realia pracy w miejscach niebezpiecznych. Poza konwencjonalnymi źródłami wytwarzania energii pojawi się także epizod, w którym zostanie pokazane działanie turbiny wiatrowej. Serial będzie można zobaczyć od 6 września na kanale TV Spectrum.

Agata Rzędowska