Ceny uprawnień do emisji oscylują wokół 21 euro

W środę po prawie miesięcznej przerwie giełda EEX zorganizowała kolejną aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Od początku miesiąca uprawnienia na aukcjach podrożały o ponad 20 proc., ale po ostrych wzrostach dzisiaj cena nieco wyhamowała i spadała poniżej 21 euro.

Cena rozliczeniowa na przeprowadzonej w środę aukcji uprawnień do emisji CO2 wyniosła 20,90 euro, to niżej niż na wczorajszej aukcji europejskiej, na której z jednostkę EUA płacono 21,30 euro, wobec 20,55 euro na poprzedniej aukcji, która odbyła się w ubiegły piątek.

– Mimo wczorajszej korekty i dzisiejszych cen uprawnień do emisji CO2 na aukcji poniżej 21 euro, tuż po aukcji cena ponownie wróciła do poziomu bliskiego 21,00 – zwraca uwagę Tomasz Bujacz z firmy Vertis. Zaznacza ona przy tym, że dzisiejsza aukcja rozliczyła się silne w stosunku do rynku wtórnego: z premią wynoszącą 0.14 EUR.

W przeprowadzonej w środę aukcji udział wzięło 26 podmiotów, spośród których tylko 11 zrealizowało swoje transakcje. Do sprzedaży wystawiono 1,7735 mln uprawnień a zapotrzebowanie przekroczyło liczbę oferowanych jednostek EUA ponad trzy i półkrotnie (współczynnik pokrycia wyniósł 3,58)

Przychody z aukcji wyniosły nieco ponad 37 mln zł, a łączene przychody z tego tytułu wyniosły w tym roku 706,2 mln zł. W tym roku EEX ma przeprowadzić w imieniu Polski jeszcze siedem aukcji, na których zaoferowanych zostanie pond 24,8 mln jednostek EUA.

