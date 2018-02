Ceny uprawnień do emisji CO2 coraz bliżej 10 euro

W środę 14 lutego giełda EEX przeprowadziła w imieniu Polski trzecią w tym roku aukcję uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W porównaniu do poprzedniej „polskiej” aukcji ceny wzrosły o ponad 12 proc. i szybko zbliżają się do poziomu 10 euro.

Cena rozliczeniowa podczas środowej aukcji osiągnęła poziom 9,88 za jednostkę EUA i była wyższa od notowanej na poprzedniej „polskiej” aukcji o 12,5 proc. W trakcie trzech tegorocznych „polskich” akcji ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły o 23,7 proc.

W aukcji wzięło udział 23 oferentów, spośród których 16 zrealizowało swoje transakcje, a zapotrzebowanie ponad trzykrotnie przekroczyło ilość aukcji wystawionych do sprzedaży.

Przychody z aukcji wyniosły nieco ponad 35 mln euro, a od początku roku przychody z tego tytułu przekroczyły już 94,5 mln euro.

Na tegorocznych aukcjach nasz kraj ma wystawić na sprzedaż jeszcze prawie 67,4 mln uprawnień. EEX będzie przeprowadzać aukcję w imieniu Polski w każdą co drugą środę do 5 grudnia 2018 roku.

CIRE.PL