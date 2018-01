Klimczak: Enea stawia na nowinki, ale największe wyzwanie to rozbudowa Elektrowni Ostrołęka

Elektrownia Ostrołęka. Wizualizacja bloku C.

Podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł odbyła się debata poświęcona modernizacji energetyki. – Nie będziemy w stanie zapewnić dostaw energii poprzez samo OZE. Patrzymy na to, co jest realnie dostępne – ocenił Dawid Klimczak, prezes Enea Trading.

ego zdaniem rozwiązania na rzecz czystego spalania węgla w kopalniach są już stosowane na przemysłową skalę w Japonii. To nie wszystko, co interesuje Eneę. – Mamy bardzo nowoczesny blok biomasowy o mocy 200 MW. To w rzeczywistości odnawialne źródło energii i dywersyfikacja. Blok nr 1 Elektrowni Połaniec jest w derogacji i ma określoną liczbę godzin pracy. Nie zamykamy się na możliwości. Analizujemy sytuację na rynku i spoglądamy też na nowinki techniczne – powiedział Klimczak.

W tym kontekście przedstawił projekt wirtualnej elektrowni dla małych jednostek Enea Trading. – W zeszłym roku uzyskaliśmy około 130 MW mocy w tym systemie – powiedział prezes. Przyznał, że trzeci blok Elektrowni Ostrołęka będzie w najbliższych miesiącach największym wyzwaniem firmy.