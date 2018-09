Enea: Rosną ceny węgla ARA, ale jego wydobycie w Polsce spada

Ceny węgla ARA rosną. To efekt upalnej pogody w Europie, niska generacja z OZE, duży popyt na węgiel w Chinach. Jednak wydobycie węgla w Polsce spada – powiedział prezes LW Bogdanka Artur Wasil.

Według przedstawionych przez niego danych chiński rząd konsekwentnie realizuje program ograniczania zdolności wydobywczych o 150 mln ton. – Obserwowany jest również wzrost importu węgla do Chin. Na koniec pierwszego półrocza był on o 9,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Nie zapominajmy o cłach na importowany przez Chiny węgiel z USA. W efekcie Chiny szukały różnych możliwości importu – mówił.

Odnosząc się do sytuacji na rynku w USA zwrócił uwagę na rosnący eksport węgla. W pierwszym półroczu 37 proc. wysyłanego zagranicę surowca głównie trafiło do Europy i Azji.

Mówiąc o wydobyciu węgla w Polsce zwrócił uwagę na spadek wydobywanych wolumenów. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym między styczniem a czerwcem 2018 roku spadło one o 4,2 proc. do 25,2 mln ton. W tym czasie Polska eksportowała 2 mln ton węgla z czego 0,6 mln ton to węgiel energetyczny.

Odnosząc się do wyników Bogdanki prezes Wasil stwierdził, że w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 roku w analogicznym okresie w tym roku przychody ze sprzedaży neto spadły z 902,1 do 856 mln złotych. – Sprzedaż przychodów ze sprzedaży węgla była niższa. Sprzedaliśmy o 321 tys. mniej węgla przy wyższej korekcie węgla z robót przygotowawczych – mówił. Jednocześnie wskazał, że mimo wzrostu urobku o 828 tys. ton to koszty produkcji wzrosły o 12,3 proc.

Piotr Stępiński