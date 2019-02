Energa inwestuje w magazyn energii o pojemności 27 MWh

Rozpoczęto budowę największego w Polsce magazynu energii elektrycznej, o docelowej mocy 6 MW i pojemności 27 MWh. Hybrydowy magazyn powstaje we współpracy spółek Grupy Energa, Hitachi oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu Farmy Wiatrowej Bystra pod Pruszczem Gdańskim.

W Bystrej k. Pruszcza Gdańskiego, gdzie znajduje się farma wiatrowa eksploatowana przez spółkę Energa Wytwarzanie, przekazano wykonawcy plac pod budowę największego w Polsce magazynu energii elektrycznej. Inwestycja realizowana przez Energę jest efektem współpracy z japońską organizacją rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization), która finansuje japońską technologię. Polsko-japońskie przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach projektu „Smart Grid Demonstration Project in Poland”, którego koordynatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Uruchomienie magazynu przewidziano, zgodnie z harmonogramem, na drugą połowę 2019 r.

Z myślą o rozwoju OZE

Grupa Energa inwestuje w nowe technologie w energetyce. Wdrożenie w Polsce technologii magazynowania energii jest przedsięwzięciem wpisującym się w strategię zwiększania bezpieczeństwa energetycznego oraz w działania zmierzające do tworzenia warunków optymalizujących produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest to pilotażowy projekt, którego zadaniem jest przetestowanie rozwiązań pozwalających na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia przed przeciążeniami, a także praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania tego typu technologii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii.

Realizowane przedsięwzięcie jest efektem współpracy z doświadczonymi partnerami i globalnymi liderami w zakresie innowacji. W 2017 roku została zawarta umowa między Grupą Energa (spółkami: Energa Wytwarzanie oraz Energa Operator), Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi oraz Hitachi (Hitachi Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd.) na realizację Projektu „Smart Grid Demonstration Project in Poland”. Jest to inteligentny system zarządzania siecią, pozwalający na poprawę niezawodności dostaw energii elektrycznej. Magazyn w Bystrej będzie pierwszym w Polsce hybrydowym bateryjnym magazynem energii elektrycznej. Inwestycja ta stanowi element prototypowego systemu optymalizującego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych (między innymi poprzez optymalizację zarządzania generacją wiatrową). Celowi temu służyć ma zastosowanie systemu automatyki SPS (Special Protection Scheme).

Jest to pierwsza, tak duża i nowoczesna inwestycja tego typu w kraju. Grupa Energa ma już pewne doświadczenia w zakresie innowacyjnych rozwiązań w obszarze magazynowania energii. Spółka Energa Operator zbudowała w 2016 r. w okolicach Pucka magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Budowany magazyn hybrydowy w Bystrej będzie miał 18 razy większą pojemność.

Innowacyjny magazyn na każdą pogodę

W październiku 2018 r. spółka Energa Wytwarzanie uzyskała pozwolenie na budowę budynku magazynowego o powierzchni 1200 m2. W listopadzie podpisano umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym PBI Niewczas, Patoka s.j.

Zakończenie budowy hali przewidziane jest na drugi kwartał 2019 r. Magazyn hybrydowy będzie się składał z dwóch zespołów baterii litowo-jonowych i kwasowo-ołowiowych. Docelowo moc magazynu ma osiągnąć 6 MW, a pojemność – 27 MWh. Po montażu niezbędnych urządzeń nastąpi roczny okres testów wydajności magazynu energii i systemu SPS w celu poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. Inwestycja zostanie oceniona m.in. pod względem wydajności oraz możliwości zastosowania magazynowania energii na szerszą skalę.

– Budowa hybrydowego bateryjnego magazynu w Bystrej jest kluczem do rozwiązania problemów związanych ze specyfiką wytwarzania energii elektrycznej z OZE. Dzięki niemu uporamy się z głównym problemem odnawialnych źródeł energii, to znaczy nadprodukcją lub niedoborem energii podczas niesprzyjających warunków pogodowych – mówi Piotr Meler, prezes Zarządu Energa Wytwarzanie SA. – Rozwój nowoczesnych magazynów energii, mogących przechowywać nadwyżki i w razie potrzeby, oddających ją do sieci, jest niezbędny, aby móc zwiększyć udział OZE w produkcji energii elektrycznej i dostosować jego skalę do aktualnych potrzeb gospodarki.

Projekt budowy systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej jest realizowany przy udziale polskich oraz japońskich partnerów. W Projekcie zaangażowane są następujące instytucje oraz firmy:

Ministerstwo Energii Rzeczypospolitej Polskiej

NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization (Agencja badań i rozwoju japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Hitachi (Hitachi Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd.)

Grupa ENERGA (Energa Operator SA, Energa Wytwarzanie SA)

